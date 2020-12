Sono considerati cibi spazzatura, ovvero alimenti a basso valore nutrizionale e ad alto contenuto calorico. Molti studi hanno accertato che conducono a 2 particolari tipi di malattie. Ma quali sono i cibi spazzatura e quali danni provocano alla salute?

Cosa significa junk food?

Il termine di cibo spazzatura (junk food), fu coniato nel 1951 da Michael Johann Jacobson, per definire quegli alimenti ad alto contenuto di grassi e zuccheri. Elementi che li rendono molto appetitosi per molti, ma malsani per tutti coloro che ne fanno un consumo abituale nella dieta quotidiana. Questi cibi sono insani e pericolosi per la salute eppure sono sulle tavole di ogni famiglia.

Ma quali sono i junk food, i cibi spazzatura? Sono tutti gli alimenti che contengono grandi quantità di calorie e che non forniscono valori nutrizionali necessari per una dieta equilibrata. Sono i cibi ricchi di colesterolo, sale e grassi saturi, ma poveri di vitamine, antiossidanti e acidi grassi essenziali.

I tipici cibi spazzatura sono: patatine fritte e quelle in sacchetto, merendine, brioches confezionate, pop corn, caramelle a base di zucchero, ecc. Ma lo sono anche le bibite gasate e tutte le bevande zuccherate.

Quali sono le principali problematiche alla salute indotte dai cibi spazzatura? Numerosi studi dimostrano come questi alimenti favoriscano l’insorgenza di patologie all’apparato cardio-circolatorio e aiutino lo sviluppo dell’obesità.

Ecco perché sono molto pericolosi per i bambini. Non a caso il Ministero della Salute ha dedicato molta attenzione alla prevenzione della obesità infantile. Che, ovviamente parte da una corretta educazione alimentare.

Secondo il Ministero della Salute, nella nutrizione dei bambini, ma anche in quella degli adulti, occorre fare attenzione alla scelta qualitativa dei cibi. Il primo strumento contro l’obesità, e contro tutte le patologie portate da cattiva alimentazione di lungo periodo, è l’educazione alimentare.

Educare i bambini a una corretta alimentazione, favorisce la prevenzione ai problemi portati da un eccessivo consumo di junk food. Infatti, il Ministero pone l’accento, oltre che sulla qualità del cibo, anche sulla quantità. Il cibo spazzatura può portare a gravi problemi di salute, come l’obesità, con un consumo spropositato e di lungo periodo.

