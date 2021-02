Quasi tutti abbiamo in casa un rotolo di carta stagnola, e ci sarà sicuramente capitato di utilizzarla per avvolgere gli avanzi e conservarli in frigo. La carta stagnola è effettivamente uno strumento comodo, veloce e poco costoso per conservare i cibi. Purtroppo però, la carta stagnola ha anche delle controindicazioni, specialmente per quanto riguarda alcuni cibi in particolare.

Infatti, proprio questi cibi non andrebbero mai avvolti nella carta stagnola. Ecco cosa è meglio usare.

Cibi acidi o speziati

Purtroppo l’alluminio con cui è fatta la carta stagnola, in alcune circostanze potrebbe contaminare il nostro cibo. Questo è un rischio soprattutto per quanto riguarda cibi particolarmente acidi o speziati. Meglio quindi non avvolgere il limone tagliato nella carta stagnola, se vogliamo essere sicuri di non correre rischi per la salute. Non bisognerebbe avvolgere nella carta stagnola anche pomodori o altre verdure acide.

Meglio evitare di far entrare a contatto con la carta di alluminio i cibi speziati, specialmente se ancora caldi.

Cosa utilizzare in sostituzione alla carta di alluminio se abbiamo degli avanzi da conservare? La soluzione migliore è di utilizzare dei contenitori con coperchio. Meglio ancora se si tratta di contenitori in vetro, terracotta o ceramica, anziché in plastica.

In questo modo avremo innumerevoli vantaggi: il nostro cibo non si contaminerà, inquineremo meno il pianeta, e risparmieremo anche dei soldi smettendo di usare la carta d’alluminio. Se proprio non riusciamo a rinunciare alla comodità della carta stagnola, esistono in commercio delle alternative naturali e eco-friendly, come ad esempio la carta riutilizzabile in cera d’api, che svolge la stessa funzione della carta stagnola per conservare i cibi.

Cosa fare quindi con la carta stagnola se non la possiamo utilizzare per gli avanzi? Non tutti lo sanno, ma la carta di alluminio è perfetta per pulire le pentole incrostate in alternativa alla paglietta metallica, ecco come.