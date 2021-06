Un recente studio di Diabetes Care mette in guardia coloro che vogliono intraprendere una dieta per perdere peso. Sembra strano ed impensabile, ma alcuni dei cibi che mangiamo regolarmente in realtà nascondono dei lati negativi. Infatti, pochissimi sanno che questi cibi comunissimi potrebbero sabotare i progressi della dieta per perdere peso. Lo studio, in particolare, si focalizza su un parametro e su come questo intervenga negativamente nelle diete per perdere peso. Una sua elevata concentrazione è tra l’altro sconsigliata per è chi affetto da determinati problemi.

Il parametro a cui gli studiosi fanno riferimento è l’indice glicemico (IG) ovvero la misura di quanto aumenta la glicemia dopo un pasto. Cibi come, ad esempio, il pane, la pizza, le patate, il riso e la banana rientrano fra quelli aventi un elevato indice glicemico. Il modo in cui questo interviene è mostrato nella seconda fase dello studio nella quale vengono messi a confronto i risultati di due diete differenti. La prima dall’alto contenuto di proteine e da un basso IG, l’altra più moderata. Si è visto come la prima abbia inciso maggiormente sulla perdita di peso, portando ai risultati sperati.

Perché preferire cibi dal basso indice glicemico

Preferire cibi come questi aiuta non solo nel controllo della glicemia, ma dà un contributo importante alla nostra dieta. Al di là di quanto già affermato dallo studio, alimenti come questi tendono generalmente ad avere un alto contenuto di fibre e proteine. Per questo motivo mangiandoli riusciremo a sentirci più sazi e, quindi, a ridurre l’apporto calorico dei nostri pasti. Non a caso in un articolo precedente abbiamo indicato l’uovo come l’alimento ideale per superare la prova costume e mostrare una forma smagliante. Non è detto che evitandoli del tutto raggiungeremo dei risultati migliori, ma provare a ridurli potrebbe essere la soluzione.