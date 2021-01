I giorni del ciclo sono giorni di sofferenza per la maggior parte delle donne. La dismenorrea è una vera e propria alterazione del ciclo mestruale che comporta dolori e crampi addominali e pelvici.

Le cause di questa condizione possono essere fisiologiche, costituzionali o patologiche nei casi più gravi. Le cause patologiche possono riguardare malattie come l’endometriosi, di cui soffrono molte donne di ogni età.

Se si escludono situazioni di una certa gravità, anche lo stato psicofisico e lo stile di vita possono influire sui dolori mestruali. In tal caso, il rimedio è proprio il cibo.

Mangiare correttamente ed apportare all’organismo tutte le proprietà necessarie, può rivelarsi un grande toccasana sui crampi tipici di quei periodi.

Questi cibi aiutano ad alleviare i dolori del ciclo mestruale

I cereali integrali e i legumi, grazie al loro elevato apporto di fibre, garantiscono il corretto transito intestinale, così riducendo la tensione addominale.

La frutta secca e il pesce contengono importanti quantità di Omega3, conosciuto per le sue proprietà antinfiammatorie che contrastano i crampi del ciclo.

Le verdure sono ricche di magnesio, potassio e calcio, importanti per la loro azione miorilassante ed antidepressiva. Questi minerali non agiscono soltanto sul fisico, ma anche sull’umore. In questo modo riescono a ridurre gli effetti negativi di quel particolare momento del mese per ogni donna.

Mai dimenticare di bere

Le bevande calde rilassano la tensione dell’addome e danno sollievo in caso di dolori acuti.

Inoltre, mai dimenticare di bere acqua. Durante il ciclo di perdono tanti liquidi e sali minerali, che è necessario reintegrare bevendo di più rispetto agli altri giorni. E poi, non dimentichiamo che si può bere anche mangiando. La frutta è ricca di acqua e per questo se ne consiglia un consumo frequente.

Questi cibi aiutano ad alleviare i dolori del ciclo mestruale, ma mai dimenticare di bere acqua e tisane calde e rilassanti.