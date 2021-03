La maggior parte di noi è sempre piena di centesimi che non sa come utilizzare. E l’aspetto interessante è che li ritroviamo davvero dappertutto. Possono essere nella nostra borsa, nello zaino, nelle tasche dei pantaloni o in quelle delle giacche. Insomma, i cosiddetti “spicci” si trovano davvero ovunque. Ma non tutti sanno che alcuni di questi possono valere molto di più di ciò che crediamo. Infatti, questi centesimi che potremmo avere in borsa hanno un valore davvero alto. Si tratta dei 50 centesimi, e alcune serie possono essere vendute a prezzi piuttosto consistenti.

I 50 centesimi spagnoli del 2000

Anche questi 50 centesimi hanno un valore piuttosto alto. Presentano un Cervantes a mezzo busto non esattamente al centro e possono essere vendute a 220 euro. Il fatto che la figura non sia centrale, infatti, le rende uniche. Anche i 50 centesimi coniati a Malta nel 2008 sono piuttosto rari e di valore. Questi presentano lo stemma della città al centro della faccia. Sui lati, invece, si trovano le 12 stelle dell’Unione europea. Guardando la moneta come un orologio, sulla stessa a ore 6 c’è una F, che indica il conio alla Zecca di Parigi.

Vediamo il valore della moneta coniata in Italia nel 2007

Anche i 50 centesimi coniati in Italia nel 2007 possono avere il loro valore. Riportano la statua di Marco Aurelio presente nella Piazza del Campidoglio a Roma. Sono rari perché, se ci facciamo caso, i nostri 50 centesimi sono per lo più coniati nel 2001 o nell’anno successivo. Ma non esistono molti esemplari del 2007. Possono essere venduti anche a 50 euro, ma alcuni collezionisti sono disposti a pagare cifre anche più alte.

Concludiamo con i 50 centesimi della Città del Vaticano

Concludiamo questa lista con i 50 centesimi coniati nella Città del Vaticano nel 2005. Questa moneta riporta la scritta “Sede Vacante MMV”. Si tratta di una moneta realizzata tra il papato di Giovanni Paolo II e quello di Benedetto XVI. Hanno lo stesso valore dei 50 centesimi coniati in Italia nel 2007 ma, anche in questo caso, i prezzi possono decisamente salire con alcuni collezionisti. Dunque, ora sappiamo che questi centesimi che potremmo avere in borsa hanno un valore davvero alto. Basterà controllare se ne possediamo uno o, in casi più fortunati, anche di più!

