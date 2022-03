I cani sono i migliori amici dell’uomo e lo dimostrano facendoci tante feste e spingendoci sempre a giocare con loro. Tuttavia, ci sono alcuni cani che sono particolarmente adatti a fare compagnia alle persone e che si adattano molto bene non solo alle famiglie, ma anche a chi vive da solo.

Oggi conosciamo proprio alcune razze che non ci faranno mai sentire la solitudine. Questi cani, infatti, sono compagni perfetti e fedeli.

Le razze belle e simpatiche per vivere in compagnia

Iniziamo parlando del Cavalier King Charles Spaniel, un nome davvero “regale” per un cagnolino davvero simpaticissimo. Questa razza nasce nel ventesimo secolo in Gran Bretagna ed è di piccola taglia. Il suo pelo è di lunghezza media, bianco con grosse chiazze marroni sul corpo.

Questo animale è conosciuto per essere molto docile e adatto anche alla compagnia dei bambini, di altri cani e di gatti. Inoltre, ama giocare con il padrone e stare insieme a lui. È insomma un ottimo antidoto alla solitudine, ma stiamo attenti: diamogli tutte le attenzioni possibili, perché soffre a stare da solo.

Proseguiamo con il Maltese. Questo cane ha origini antiche e non molto chiare, ma può darsi che arrivi proprio dall’Italia. Anche lui di piccola taglia, la sua caratteristica distintiva è il lungo pelo e l’aspetto davvero simile a quello di un carinissimo peluche.

Si tratta di un cane dall’enorme gentilezza, che ci darà il suo amore e la sua fedeltà in maniera incondizionata. È perfetto per chi ha bisogno di una simpatica e costante compagnia.

Questi cani sono compagni perfetti per la famiglia o per chi vive da solo

Andiamo avanti e concludiamo con un cane conosciutissimo: il Chihuahua. Potrebbe essere sorprendente vederlo qui, perché con gli estranei abbaia tantissimo. In realtà, però, di solito questo cane è di temperamento tranquillo. Ama stare in grembo al padrone e, data la sua piccola taglia, non si lamenterà nemmeno se lo teniamo in un appartamento. L’unica cosa a cui fare attenzione è che a volte non si fida molto degli estranei. Quindi dobbiamo educarlo fin da piccolo ad apprezzare anche le persone che non conosce.

Insomma, di sicuro non abbiamo voglia di sentirlo abbaiare di continuo ogni volta che viene a trovarci un amico. Quindi, cerchiamo di educarlo e avremo un simpaticissimo compagno che va davvero d’accordo con tutti.

