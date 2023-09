Questi biscotti sono un vero affare: bastano solo 3 ingredienti e non serve fare la spesa 

Cucina ordinata e colazione gustosa: ecco 5 ricette economiche e velocissime per il primo pasto della giornata.

Anche questa settimana è finalmente giunta al termine: in arrivo due giorni di relax per ricaricare le batterie e fare il pieno di energia.

E quale miglior modo di farlo se non anche attraverso qualche buon piatto da cucinare e condividere con tutta la famiglia o gli amici?

Certo, non a tutti piace cucinare e non tutti sono capaci ma le ricette che presentiamo sono così facili da essere a prova di bambino.

Inoltre, dimentica lunghe cotture in forno e ciotole sporche sparse per tutta la cucina perché queste preparazioni sono rapidissime.

Tra l’altro, sono anche molto convenienti perché puoi sfruttarle come colazione per i giorni successivi e non avrai più scuse per saltare il pasto mattutino.

Insomma, questi biscotti sono un vero affare: bastano solo 3 ingredienti e sono pronti in un attimo quindi non resta che mettersi a cucinare.

Tante idee per partire con il piede giusto ogni mattina

Prima di tutto, è d’obbligo una precisazione: quando si parla di biscotti non ci si riferisce esclusivamente a quelli secchi da inzuppo.

Le ricette che proponiamo di seguito si distinguono per consistenze e sapori diversi, ma sono tutte appetitose e soprattutto economiche.

Come anticipavamo, infatti, ciascuna preparazione necessita semplicemente di tre ingredienti per essere realizzata.

E si tratta di alimenti che comunemente abbiamo già a disposizione in frigorifero o in dispensa.

Questi biscotti sono un vero affare: bastano solo 3 ingredienti e la bontà è assicurata

Cominciamo con dei classici biscotti da inzuppo per cui occorrono 100 g di burro morbido, 50 g di zucchero e 150 g di farina autolievitante.

Amalgamate l’impasto e, dopo averlo opportunamente diviso, infornate a 180° C per 30 minuti.

Eventualmente, potete aromatizzare la frolla con scorze ben lavate di agrumi biologici come limone o arancia.

Bastano invece 10 minuti di cottura per i biscotti da preparare con 150 g di avena, 2 banane mature e gocce di cioccolato a piacere.

I più golosi, poi, non sapranno resistere ai biscotti fatti con 180 g di crema al cacao, 150 g di farina 00 e un uovo.

Se preferite, potete sostituire la crema alla nocciola con quella al pistacchio.

Infine, se dovete smaltire dei biscotti e non avete voglia di mangiarli così come sono, trasformateli in una torta.

Occorrono 500 g di frollini al cacao, 500 ml di latte intero e una bustina di lievito. Infornate a 180° C per 40 minuti e la colazione è servita.