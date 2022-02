Nella routine di tutti i giorni, capita spesso di sentire il bisogno di coccolarsi con qualcosa di dolce. C’è chi non può fare a meno del cioccolato, chi preferisce una ricca fetta di torta e chi si accontenta di un pasticcino. Sicuramente, però, riuscire a coniugare dieta e gusto sarebbe la cosa migliore. Perché, quindi, non optare per qualcosa di più leggero, magari senza uova, latte o glutine? Sarebbe un ottimo compromesso per non rinunciare al piacere di un dessert.

Questi biscotti senza burro con albumi e arancia sono un’ottima ricetta antispreco e si preparano in pochi minuti

Le ricette per preparare dolci più leggeri sono davvero tante e questi profumatissimi biscotti all’arancia sono un ottimo esempio.

La frolla, che non deve riposare, è fatta solo da albumi, e il burro è sostituito dall’olio e lo zucchero dal miele.

Gli ingredienti per circa 30 biscotti sono:

550 g di farina 00;

5 uova di cui solo gli albumi;

100 g olio di semi di girasole o margarina vegetale;

la scorza grattugiata di un’arancia;

220 g di miele;

1 bustina di lievito per dolci;

1/2 cucchiaino di bicarbonato.

Per realizzarli bisogna, innanzitutto, versare in una ciotola le polveri e mescolarle. Poi, un po’ alla volta, incorporare gli albumi, l’olio (se si vuole utilizzare la margarina, va tenuta fuori dal frigorifero per almeno mezz’ora) e il miele. Lavorare il composto prima nella ciotola con una forchetta, poi su un ripiano leggermente infarinato. Successivamente, con un mattarello stendere l’impasto, alto mezzo centimetro, e realizzare i biscotti della forma desiderata. Sistemarli su una teglia rivestita con carta forno e infornare a 180° per circa 12/15 minuti. Una volta cotti, aspettare che si assestino e poi si possono gustare in tutta la loro friabilità.

Questi biscotti senza burro con albumi e arancia sono perfetti per una gustosa colazione o per accompagnare un delizioso tè pomeridiano.

La ricetta può essere anche usata per realizzare invitanti crostate o morbidi dessert al cucchiaio, accompagnati da una delicata crema fatta con i tuorli inutilizzati.

La crema all’arancia

Per preparare una crema aromatizzata all’arancia servono:

500 ml di latte intero;

5 tuorli;

la scorza di mezza arancia;

60 g di miele;

100 g di zucchero;

30 g di maizena.

Versare in una casseruola il latte lasciandone da parte circa 100 ml, aggiungere la scorza intera di mezza arancia, lo zucchero, il miele e scaldare tutto a fiamma alta, fino a sfiorare l’ebollizione. Spegnere i fornelli e rimuovere la scorza. In una ciotola capiente, versare i tuorli, aggiungere la maizena e il restante latte. Con un frullino montare fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Incorporare il latte bollente a filo e continuare a frullare. Trasferirlo nuovamente nella casseruola e, continuando a mescolare, aspettare che si addensi. Versare la crema in un contenitore di vetro e coprirla con un po’ di pellicola a contatto per farla raffreddare completamente.

A questo punto, è pronta per essere gustata con dei biscotti fragranti e profumati.

