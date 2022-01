Ogni tanto viene da chiedersi come mai i cibi più golosi siano anche quelli che mettono in pericolo il nostro girovita. Ci poniamo spesso questa domanda, ad esempio, durante i periodi delle feste o quelli in cui ci concediamo qualche eccesso di troppo. Se però non vogliamo rinunciare al gusto ma tenendo d’occhio la linea oggi presentiamo dei dolcetti perfetti per ogni palato. Già, perché la loro semplice preparazione non prevede l’uso di latticini né di uova rendendoli accessibili anche per chi soffre di intolleranze. Ecco perché questi biscotti al cioccolato senza burro e uova sono l’ideale per colazione o una sfiziosa merenda con pochi grassi.

Ma vediamo la lista degli ingredienti per questi golosi biscotti.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare i nostri gustosi biscotti avremo bisogno di:

Gocce di cioccolato 50 g;

Cacao in polvere 50 g;

Farina 00 250 g

Una bustina di lievito per dolci;

Circa 100 ml latte di riso;

100 g zucchero di canna;

100 ml olio di girasole o vegetale;

Scaglie di mandorla.

Come per tutti i biscotti casalinghi, anche questi non richiederanno grandi sforzi in cucina, ma il risultato lascia senza parole. Grazie al doppio gusto del cioccolato infatti, in polvere e in gocce, non rimpiangeremo biscotti più grassi.

Come sempre, per prima cosa cominciamo mescolando le polveri setacciandole. Questo vuol dire passare la farina, il cacao in polvere e il lievito in un setaccio e mescolarli in un contenitore.

Questi biscotti al cioccolato senza burro e uova sono l’ideale per colazione o una sfiziosa merenda

Una volta mescolate le polveri possiamo aggiungere un pizzico di sale che fungerà da esaltatore di sapidità.

A parte, mettiamo in un contenitore l’olio di girasole, il latte di riso e lo zucchero di canna e mescoliamo energicamente con l’aiuto di una frusta.

Quando il composto sarà pronto, lo uniremo poco per volta alle polveri setacciate in precedenza aggiungendo anche le gocce di cioccolato.

Lavoriamo il composto fin quando non otterremo un impasto omogeneo e compatto che lasceremo riposare per qualche minuto.

Con l’aiuto di un cucchiaio preleveremo delle piccole quantità di impasto che metteremo su delle placche da forno già foderate con carta. Una volta realizzate le palline, non resta che schiacciarle con il fondo di un bicchiere o con il palmo della mano.

Il segreto è aspettare

Terminiamo i nostri biscotti spargendo sopra di essi delle scaglie di mandorla. Al termine della preparazione metteremo tutto in forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti. Una volta pronti, tiriamo fuori i nostri biscotti e lasciamoli freddare per ottenere un risultato ottimale.

Lettura consigliata

Tenero come il burro questo polpo cotto in padella senz’acqua perfetto come secondo o primo piatto