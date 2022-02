Abbiamo voglia di un piatto salato sfizioso e diverso dalle solite tartine o crostini. Basta con la solita pasta sfoglia ripiena con mozzarella e salumi che si vede un po’ ovunque. Siamo alla ricerca di un piatto originale da servire a cena o per un aperitivo che possa anche sorprendere.

Un’idea che lascerà tutti a bocca aperta sono sicuramente i bignè salati. Anche se in pochi lo immaginano i bignè non si abbinano solo a creme dolci. Se pensiamo ai bignè ci vengono subito in mente i profiterole, gustose gemme ripiene di panna e ricoperte di classa al cioccolato.

In realtà la pasta choux con cui si preparano i bignè è una pasta dal sapore neutro. Per questo motivo è buonissima con creme dolci ma anche con creme salate. Si può preparare da zero con soli 4 ingredienti oppure comprare già pronta.

Questi bignè salati con la polpa di granchio oltre che saporitissimi e squisiti sono pronti in neanche 10 minuti

Oggi vedremo come preparare dei facilissimi bignè alla polpa di granchio così buoni da leccarsi i baffi.

Ingredienti per 18 bignè:

18 bignè;

1 porro;

2 avocado maturi;

1 lime;

250 gr di polpa di granchio;

olio Evo;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Prendiamo i bignè e dividiamoli a metà in senso orizzontale. Procediamo delicatamente utilizzando possibilmente un coltello con lama liscia. In questo modo eviteremo che i bignè si frantumino. Disponiamoli su un piatto e procediamo con la preparazione della farcitura;

Prendiamo gli avocado e tagliamoli a metà. Per la buona riuscita del piatto devono essere ben maturi e non duri. Per capire se un avocado è maturo basterà utilizzare qualche trucco di cui abbiamo già parlato. Eliminiamo il nocciolo e facciamo delle incisioni a griglia sulla polpa. Trasferiamola nel frullatore o nel mixer, aggiungiamo il succo di mezzo lime circa e un pizzico di sale;

In una padella versiamo un po’ di olio Evo e il porro tritato finemente. Apriamo la scatoletta di polpa di granchio, scoliamo l’acqua di conservazione e uniamola in padella. Facciamo cuocere per circa 5 o 6 minuti a fiamma media e saliamo leggermente. Con il mestolo sfilacciamo bene la polpa in modo che sia quasi sminuzzata. Una volta pronta facciamola raffreddare;

Non ci resta che comporre il bignè trasferendo la crema di avocado in una sac à poche. Farciamo la base del bignè con abbondante crema di avocado e uniamo un cucchiaio abbondante di polpa di granchio. Un po’ di pepe macinato, richiudiamo il bignè e ripetiamo il procedimento con tutti gli altri.

Insomma, questi bignè salati con la polpa di granchio sono un’idea davvero originale per un antipasto sfizioso. Con pochi ingredienti e pochissimo tempo si possono preparare moltissime ricette golose e sorprendenti. Siamo abituati a mangiare i bignè ripieni di crema diplomatica, ma sono perfetti anche per preparazioni salate.

Approfondimento

3 idee sfiziose per degli antipasti veloci e scenografici che lasceranno tutti senza parole