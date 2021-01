Spesso i gatti si aggirano attorno alla tavola con aria golosa, mendicando un po’ di cibo. Così, la maggior parte dei padroni si domanda: posso dare da mangiare gli avanzi al gatto? La risposta è che dipende.

Alcuni alimenti che gli umani amano sono pericolosi per gli amici a quattro zampe. Per esempio la cioccolata, i lievitati, l’aglio e la cipolla. Altri, invece, sono preziosi per la loro salute. Vediamo quali.

Carne e pesce sì, ma quali?

Dare da mangiare gli avanzi al gatto non deve diventare un’abitudine. Infatti, il cibo concepito per i gatti contiene in genere tutti i nutrienti di cui gli amici a quattro zampe hanno bisogno.

Tuttavia, occasionalmente si può viziare il micio con un boccone speciale. Siccome il gatto è un animale carnivoro, carne e pesce sono generalmente permessi. Non solo: questi avanzi ghiottissimi per il gatto sono anche salutari. Bisogna però saper scegliere.

Il pesce, in particolare, è importante per gli occhi, le articolazioni e il cervello del gatto. Tuttavia, è meglio che sia cotto, per evitare parassiti.

Anche la carne è più sicura se cotta. Il pollo è l’opzione migliore, ma attenzione ai tagli contenenti le ossa: il gatto potrebbe soffocare. Inoltre, bisogna evitare i salumi, a causa dell’elevato contenuto di sodio.

Attenzione, inoltre, se abbiamo condito la carne con sale, aglio o cipolla: in questo caso, è meglio gettare gli avanzi.

Gli altri avanzi che faranno leccare i baffi al gatto

Le uova (rigorosamente cotte), il formaggio e lo yogurt sono un’ottima fonte di proteine. Ecco perché questi avanzi ghiottissimi per il gatto sono anche salutari.

Tuttavia, bisogna fare attenzione ai latticini. Infatti, non tutti i mici tollerano il lattosio. Se notiamo che i prodotti caseari causano al gatto problemi digestivi, smettiamo immediatamente di darglieli.

Infine, per quanto riguarda la verdura, le carote, gli asparagi o i broccoli al vapore sono una buona scelta. Anche la zucca può aiutare il gatto a risolvere problemi di digestione.

Molti gatti apprezzano anche un bocconcino di banana, ma questo deve essere un premio occasionale e speciale. Infatti, si tratta di un frutto ricco di zuccheri.

Approfondimento

Ecco perché non bisogna mai far giocare il gatto con un filo