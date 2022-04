Decidere cosa cucinare per un pranzo o una cena con parenti o amici è sempre un impegno importante. Le soluzioni più pratiche riguardano spesso l’uso della versatile pasta sfoglia oppure delle tartine con maionese, tonno, olive. Ci potrebbe essere, però, un invitato che ha delle intolleranze a qualche alimento oppure potrebbe accadere di essere stanchi delle solite ricette. Utilizzando qualche ingrediente diverso, anche in poco tempo possiamo fare degli antipasti di successo pure senza uova o glutine. Ecco quali ingredienti occorrono per realizzare questa ricetta per 4 persone con sedano e tofu:

50 g di burro;

100 g di tofu;

4 cucchiai di crescione tritato;

una cipolla;

5 cucchiai di formaggio grattugiato;

6 coste di sedano;

paprica;

sale e pepe.

Sciogliere il burro in una padellina, aggiungere una piccola cipolla tritata e il crescione. Dopo qualche minuto, versare il tutto in un mixer, aggiungere il tofu, un pizzico di sale, di pepe, un po’ di paprica e qualche cucchiaio di formaggio grattugiato. Frullare il tutto e riempire le coste di sedano pulite e disposte a raggera su un piatto da portata.

Questi antipasti sfiziosi e veloci sono semplici da fare senza pasta sfoglia, uova e glutine per un pranzo o una cena

Per preparare circa 50 involtini con pancetta e prugne occorrono:

20 fette di pancetta;

100 g di formaggio a pasta morbida;

un cucchiaio di maionese senza uova;

2 cucchiaini di senape;

3 cucchiaini di erba cipollina tritata;

500 g di prugne secche denocciolate.

Tagliare le fette di pancetta a striscioline lunghe 5 cm circa. Tagliare il formaggio a pezzetti e inserirli in un mixer. Quando sarà diventato cremoso, aggiungere la maionese, la senape e l’erba cipollina e mescolare. Ora versare la crema di formaggio ottenuta in una sacca da pasticcere e riempire con attenzione le prugne, una alla volta, facendo attenzione a evitare fuoriuscite. Ora mettere ogni prugna in una strisciolina di pancetta e arrotolare, fissando il tutto con uno stuzzicadenti di legno. Posizionare gli stuzzichini su una teglia e metterli in forno, accendendo solo il grill. Girare gli involtini dopo qualche minuto e sfornare solo quando la pancetta si sarà cotta, diventando colorata e croccante. A quel punto sfornare e disporli su un piatto da portata, guarnendo con dell’erba cipollina.

Questi antipasti sfiziosi e veloci possono essere delle idee gustose da fare in alternativa alle solite preparazioni.

Lettura consigliata

3 sfiziose idee per condire la pasta di lenticchie senza glutine in modo gustoso ed economico