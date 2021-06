Se si pensa all’animale che fa più ribrezzo, molti non hanno dubbi nell’affermare che sia lo scarafaggio. Madre natura li ha fatti così, ma vederli aggirare tra i piedi o nelle superfici della cucina è davvero disgustoso.

Eppure sono animali molto timidi, perché la sola presenza umana li fa scappare e rintanare al primo angolo o buco disponibile. Cercano, affamati, qualsiasi cosa da poter ingurgitare, sono onnivori e non si fanno troppi problemi sul tipo di cibo. Ogni cosa per loro è prelibata.

Parlare di blatte è sinonimo di sporcizia e scarsa igiene, spesso rappresentano un pericolo per le aziende alimentari, ma soprattutto per l’uomo.

Questi animaletti a prima vista innocui possono infettare anche con i loro morsi, provocando spiacevoli conseguenze

Non bisogna mai sottovalutare i pericoli che si celano in questo piccolo animale, i rischi sono dietro l’angolo e si devono conoscere, per correre ai ripari.

Le blatte sono ricettacoli di batteri che possono essere diffusi tramite alcuni vettori: saliva, uova, escrementi a contatto diretto. Cibandosi di ogni cosa, anche carcasse e rifiuti, il rischio è di contaminare tutto ciò con cui entrano a contatto. Le zampe e la saliva sono colmi di virus, batteri, agenti patogeni. Quindi possiamo involontariamente creare situazioni pericolose, sia ingerendo cibo contaminato, sia toccandoci occhi, naso o ferite aperte, dopo il contatto.

Anche se è più raro, e capita solo quando scarseggia il cibo, le blatte possono anche mordere l’uomo, provocando infezioni e malattie. Il segno che lasciano è simile a quello di una puntura di zanzara, ma più grande e più fastidioso. Se nella pelle si trovano queste macchie rosse gonfie, mettere subito del ghiaccio, se peggiorano, contattare un medico immediatamente.

Malattie

Se dopo il morso abbiamo sintomi di intossicazione alimentare, non è un buon segno, perché potrebbe trattarsi di salmonellosi. Le altre possibili conseguenze potrebbero essere:

dissenteria;

colera;

peste;

campilobatteriosi;

listeriosi;

asma.

È nettamente consigliato contattare un medico o recarsi ad un pronto soccorso se notiamo sintomi strani come febbre, irritazione o altro.

