Si tende a mettere nel congelatore di tutto, nella speranza che la temperatura più fredda conservi il cibo più a lungo. Nella maggior parte dei casi è così, ma esistono degli alimenti che, a temperature molto basse, rischiano di creare un vero disastro all’interno del congelatore.

È importante ricordarsi che questi alimenti non sono assolutamente da mettere nel freezer.

La birra

É un’idea che sarà venuta a tutti una volta o l’altra. Quando si deve far rinfrescare velocemente una bevanda, il primo posto a cui si pensa è il congelatore. Se la birra rimane in freezer per qualche minuto, non sorge nessun tipo di problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il problema nasce quando la birra viene completamente dimenticata o abbandonata in freezer per diverse ore o, peggio, addirittura giorni. Questo è un gravissimo errore, che creerà un bel po’ di disordine nel freezer.

Il motivo è che la birra è costituita per più del 90% di acqua. L’acqua, quando è sottoposta a congelamento, passa dallo stato liquido allo stato solido e questo farà sì che le molecole si dilatino, andando ad occupare più spazio.

Quindi, se l’acqua contenuta nella birra allo stato solido entrava perfettamente nella bottiglia, quando si congelerà occuperà un volume maggiore. Il risultato? La bottiglia di birra esploderà.

Le uova

Quante volte, guardando le uova in frigo, ci si è accorti che stavano per scadere? E se non rientravano nei piani per la cena, si potrebbe essere colti dal dubbio: ma le uova si possono congelare? La risposta è no. Mettere le uova in freezer è garanzia di una fine simile a quella descritta per la birra. I gusci delle uova non reggono temperature troppo rigide e, per questo, scoppierebbero.

Aglio e cipolla

Si deve preparare una ricetta, per cui sarà necessaria solo metà cipolla. E l’altra metà? Si può mettere nel freezer?

La cipolla, così come l’aglio, a contatto con l’umidità ammuffisce. Ecco perché il luogo migliore per conservare questi cibi sarebbe la cantina. Se non si può scegliere di conservarle in cantina, il freezer è comunque da evitare.

Aglio e cipolla, dopo essere scongelati, risulteranno appassiti, bagnati e molto diversi da come erano in origine.

Ecco, dunque, perché questi alimenti non sono assolutamente da mettere nel freezer.