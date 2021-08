Siamo agli ultimi giorni di agosto, le spiagge iniziano a svuotarsi e così anche i luoghi di villeggiatura. La massa di turisti piano piano si scompone e ognuno fa ritorno in città o campagna. Questo è il momento ideale per pianificare la propria vacanza.

Settembre è il mese in cui possiamo maggiormente godere della bellezza di alcuni borghi davvero imperdibili del nostro Paese. Tutto quello che dobbiamo fare è prenotare e preparare le valigie per questi posti magnifici. Oggi la nostra Redazione ha selezionato per il proprio pubblico alcuni paesini dal nord al sud Italia che lasceranno senza fiato.

Le loro dimensioni ridotte li rendono un concentrato puro di storia e cultura, e non faranno certamente rimpiangere le località più note. Questi affascinanti borghi italiani sono perfetti per gli ultimi scampoli di vacanze a settembre. Ecco le nostre scelte.

A Montemerano per respirare di nuovo l’aria medievale

Montemerano è una piccola frazione nel comune di Manciano, nel grossetano. A dispetto delle sue dimensioni nasconde tesori davvero grandi. Eretto molti anni or sono sulla cima di una collina, Montemerano è immerso nella natura della Maremma Toscana. Passeggiando per il paese, poi, ci si può letteralmente immergere in quella che era la classica ambientazione medievale. Tra chiese, piazzette e vicoli caratteristici qui sembra sia rimasto tutto come all’epoca passata. Tra i monumenti e gli edifici di rilievo segnaliamo la Chiesa di San Giorgio, quella di Pieve di San Lorenzo e la piazza del Castello.

Il “balcone delle Marche” è la meta giusta per ammirare un panorama mozzafiato

Nel bel mezzo delle Marche, in provincia di Macerata, sorge Cingoli. Questo elettrizzante borgo italiano non a caso ha ottenuto il soprannome di balcone delle Marche. Collocato sull’alto di una collina a circa 600 m di altezza, permette di godere di un paesaggio unico sul territorio circostante. Cingoli si distingue per la magnificenza dei suoi edifici: su tutti il Duomo, la Chiesa di San Domenico e la Collegiata di Sant’Esuperanzio. Inoltrandosi per le stradine medievali ci si imbatte poi in diversi negozietti di artigiani in cui acquistare prodotti locali. Non si può non assaggiare le tradizionali olive ascolane o la crescia sfogliata, simile alla più celebre piadina. Per finire, tutt’attorno a Cingoli si possono intraprendere varie escursioni tra i suggestivi paesaggi marchigiani.

Concludiamo la nostra lista con la favolosa Marina Corricella. Case pastello e un mare da sogno si alternano su questo paesino dell’isola di Procida. Appena arrivati qui non si possono non notare subito i coloratissimi muri delle case del borgo. Le suggestive viuzze e l’odore di salsedine garantiscono al viaggiatore un’esperienza irripetibile. Ma Marina Corricella non è solo mare. Da non perdere la splendida Chiesa di San Rocco e il Santuario di Santa Maria delle Grazie. La bellezza impareggiabile di questo borgo ha fatto sì che venisse poi scelto come luogo delle riprese del celebre film “Il postino” con Massimo Troisi.