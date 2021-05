Ancora pochi giorni e, anticiclone Nord africano permettendo, in molte zone d’Italia, ripartiranno i condizionatori. Intanto, ricordiamo che questo è il momento giusto per effettuare la loro pulizia, anche fai da te. Questo, però è un altro discorso. Parlando, invece di bollette, questi accorgimenti semplici ma efficaci che in pochi conoscono ci permetteranno di risparmiare sui costi del condizionatore dei prossimi mesi. Sappiamo tutti bene quanto siano comodi i climatizzatori in casa, ma anche quanto siano in grado di alzare il costo della nostra bolletta. Esistono, però, delle azioni semplici ma mirate che ci permetteranno di risparmiare qualche soldino.

Attenzione alle finestre

Se dobbiamo ancora installare i condizionatori in casa, cerchiamo di non fare questo errore, che può essere determinante. Dobbiamo cercare di scegliere infatti le zone della casa possibilmente lontane dalla finestra. Questo, perché, ovviamente si annullerà, col caldo che entra, il beneficio della ventilazione. Allo stesso modo, è bene che non ci siano mobili o complementi d’arredo troppo vicini allo split. Non sentendo arrivare il flusso dell’aria fresca, potremmo essere tentati di abbassare la temperatura. Andando, quindi a spendere di più.

Ricordiamoci le tapparelle

Questi accorgimenti semplici ma efficaci che in pochi conoscono ci permetteranno di risparmiare sui costi del condizionatore nei prossimi mesi. Parliamo di abbassare le tapparelle, socchiudere gli scuri o utilizzare tende oscuranti. Queste azioni, soprattutto nelle ore più calde della giornata, aiuteranno l’ambiente a raffreddarsi prima.

Fondamentale la scelta della potenza

Nel momento in cui decidiamo di installare un nuovo condizionatore è fondamentale, per i consumi futuri, tenere conto della metratura e della grandezza del locale. Non facciamoci ingannare dal costo più basso di una macchina meno potente. Perché, se risparmiamo qualcosa al momento dell’acquisto, lo perderemo in tutte le bollette successive. Un condizionatore di scarsa potenza in un ambiente troppo grande impiegherà il doppio del tempo per raffreddarlo. Il che equivale a dire, il doppio del costo.

