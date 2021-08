Le vacanze sono quasi finite, settembre è alle porte e l’autunno incombe. Dopo gli ozi e gli stravizi delle ferie, specialmente alimentari, occorre smaltire velocemente gli eccessi che ci siamo giustamente concessi durante un’estate. Gli ultimi mesi dell’anno saranno impegnativi e questi 7 segreti sono oro per essere subito in forma smagliante per l’autunno.

Prima di tutto affrontiamo il rientro con gradualità. Se abbiamo preso qualche chilo di troppo, se abbiamo oziato a lungo e vogliamo riprendere ad allenarci, meglio evitare gli eccessi opposti. Quindi meglio evitare di cadere nella tentazione di regimi alimentari rigidissimi ed eccessi di attività fisica. Per esempio, chi si allenava ed è fermo da qualche settimana, ma anche chi non si allenava e vuole cominciare, dovrebbe riprendere progressivamente. Inizialmente con una camminata di mezzora a cui poi gradualmente si alterneranno dei minuti di corsa. Fino a quando i 30 minuti di camminata diventeranno 30 minuti di corsa.

Questi 7 segreti sono oro per essere subito in forma smagliante per l’autunno

Camminare non solo aiuta a mantenersi in forma ma aiuta anche a prevenire alcune patologie. Questo è il numero esatto di passi da fare al giorno per perdere facilmente peso combattere la pressione alta e abbattere il colesterolo. Sempre riguardo l’attività fisica, è assurdo fare palestra, oppure andare a correre e poi prendere l’ascensore anche per pochi gradini oppure prendere sempre l’auto. Impariamo a fare le scale e a camminare, magari parcheggiando a 10 minuti a piedi dall’ufficio.

Mettersi immediatamente a stecchetto col cibo appena tornati dalle vacanze non è consigliabile. Passare da un regime alimentare abbondante a uno rigoroso in cui si saltano i pasti, non aiuta a dimagrire, anzi. Si potrebbe anche prendere più peso perché si arriva al pasto successivo affamati e ci si abbuffa come lupi. Allora, inizialmente evitiamo digiuni ma riduciamo il cibo per ogni pasto, dando precedenza a frutta e verdura. Frutta e verdura ma anche yogurt, possono essere un’ottima soluzione per fare degli spuntini tra i pasti principali. Sono efficaci a metà mattinata e a metà pomeriggio. Aiuteranno anche a non arrivare affamati al pasto principale.

Bere acqua anche quando non si ha sete, è un altro segreto. In genere si beve quando si ha sete, questo significa che il nostro organismo è in carenza d’idratazione. Gli esperti sostengono che è meglio bere con regolarità, mantenendo un equilibrio ovvero cercando di reintegrare i liquidi che si perdono ogni giorno. E l’alcol? Meglio consumarlo con moderazione e soprattutto non a stomaco vuoto. Un bicchiere di vino a pasto non si nega a nessuno, purché sia solo un bicchiere. E per ritornare in forma meglio evitare super alcolici.

Raggiungere la forma facilmente nel modo più piacevole

In conclusione, tornare in forma dopo l’estate deve essere un processo graduale e piacevole, altrimenti si fa fatica a sostenerlo. Scegliamo degli obiettivi realistici, per esempio perdere 1 kg alla settimana per X settimane. Iniziamo ad adottare nuove abitudini che avvicinino al raggiungimento del risultato. Per esempio fare una colazione nutriente tutti i giorni, evitare cibi spazzatura, ridurre i superalcolici a 1 a settimana. Ogni volta che raggiungiamo un obiettivo ci diamo un premio. Se non lo raggiungiamo sarà di stimolo per il prossimo obiettivo. Trasformiamo il ritorno in forma in un gioco o una sfida e ottenere i risultati desiderati sarà più semplice e divertente. A volte basta veramente poco. Per esempio bastano questi pochi minuti quotidiani per essere più magri, giovanili e in forma.

