Questi 7 alimenti permetterebbero di avere la pancia piatta e con questi esercizi potremmo bruciare fino a 700 calorie in un giorno

Se, a breve, daremo il benvenuto alla primavera significa che dovremmo metterci sotto per riuscire a superare la fatidica prova costume. Se ci pensiamo, mancano pochissimi mesi, infatti, alla bella stagione. Ma siamo ancora in tempo per scolpire il nostro fisico.

Certo, per alcune donne sarà un po’ più impegnativo, a causa della menopausa. In questa condizione, infatti, il metabolismo rallenta e, di conseguenza, dobbiamo sforzarci il doppio per raggiungere i risultati. Tuttavia, ecco quali esercizi fare per eliminare grasso addominale e fianchi.

Per stare in forma, le regole essenziali sono l’adozione di una corretta e sana alimentazione e un poco di attività fisica. Qualora non avessimo tempo per la palestra, basterebbe anche una camminata di mezz’ora, purché sia svolta secondo le indicazioni degli esperti.

Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, rechiamoci dal nostro medico di fiducia che indicherà quale migliore dieta adottare. Generalmente, però, vi sono alcuni alimenti che, oltre ad avere pochissime calorie, contribuirebbero ad eliminare i liquidi e i grassi in eccesso.

L’alimentazione

Pochi sanno che questi 7 alimenti permetterebbero di avere la pancia piatta. Alcuni, infatti, sarebbero indicati per favorire il corretto transito intestinale. Tant’è vero che il motivo principale per cui facciamo fatica a raggiungere la pancia piatta è il gonfiore addominale.

Pertanto, dovremmo integrare nella nostra dieta maggiori quantità di fibre. Potremmo mangiare frutta e verdura come ananas, cetriolo e kiwi. Non solo sarebbero fonti di fibre, ma questi alimenti sarebbero indicati sia per sgonfiare la pancia che per eliminare i liquidi in eccesso.

Altri alimenti che contengono poche calorie sono lo yogurt greco con 0% di grassi, lo zenzero, la pasta integrale e le tisane. Lo yogurt greco è indicato per le diete ipocaloriche. Sarebbe da preferire quello bianco, anziché quello accompagnato da pezzi di frutta. Infatti, quest’ultimo presenta pur sempre degli zuccheri, nonostante siano in minima quantità.

La pasta integrale è fonte di fibre ed è più digeribile rispetto a quella normale, mentre tisane e zenzero favorirebbero sia la motilità intestinale che l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Nei supermercati o in erboristeria, è possibile trovare tisane già pronte con funzione “regolatrice” dell’intestino.

Questi 7 alimenti permetterebbero di avere la pancia piatta e con questi esercizi potremmo bruciare fino 700 calorie in un giorno

Come anticipato, anche l’esercizio fisico è estremamente importante e, sia per dimagrire che per modellare il fisico, alcuni esercizi potrebbero fare la differenza. Se fatti bene e con costanza, potremmo bruciare addirittura 700 calorie.

Si tratta di alternare esercizi leggeri, medi e pesanti e di fare più serie dello stesso esercizio. Quelli leggeri sono crunches, twist, knee crunches, skaters e heel touches, in cui abbiamo bisogno del tappetino. Quelli medi sono jumping jacks, push-up, skip alti, affondi e climbers.

Gli esercizi più difficoltosi sono, invece, squat normali, squat jump, squat sumo e burpees. Trattandosi di serie difficili, consigliamo di iniziare da quelli più facili e di aumentare la resistenza, così saremo pronti per quelli più energici. In ogni caso, anche solo eseguendo quelli più facili, alternando le serie, potremo, ugualmente, bruciare tante calorie, dimagrire e scolpire il corpo.

Lettura consigliata

Abbiamo sempre sbagliato ad allenarci così ma ecco come modellare e avere glutei sodi e alti