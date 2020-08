Questi 5 titoli volano grazie alla trading mania scoppiata tra i giovani. Fare trading di Borsa sul web è il nuovo passatempo di giovani e a volte di giovanissimi. Un fenomeno esploso in USA con la quarantena, per due principali ragioni. Ecco quali.

La nuova frontiera dell’investimento di Borsa

Un tempo erano i baby boomers, la generazione di giovani che negli anni ’80 investiva in Borsa con guadagni da capogiro. Il film Wall Street ne è l’emblema. Oggi è la generazione nata a cavallo del millennio che, grazie alle opportunità offerte dal web, si avventura nelle scommesse sulle azioni di Borsa. Un fenomeno che è favorito dal moltiplicarsi delle piattaforme e dei broker attraverso cui è possibile comprare un’azione. Ma che è letteralmente esploso in USA negli ultimi mesi a seguito delle conseguenze del Covid.

Molti giovani, reclusi in casa a causa della quarantena, hanno cominciato per gioco a fare trading online. Giovanissimi, ma anche adulti di 25, 30 anni, questi favoriti da un altro fattore, dall’helicopter money di Trump. Gli esperti sostengono che molti dei 1.200 dollari che l’amministrazione e USA ha regalato ai suoi concittadini, siano finiti in Borsa grazie al trading online.

Questi 5 titoli volano grazie alla trading mania scoppiata tra i giovani

L’obbligo di stare a casa e l’inaspettato regalo di 1.200 dollari, è stata, secondo gli esperti, una doppia occasione per approcciarsi in modo ludico all’investimento in Borsa. Ma che caratteristiche hanno questo investitori e su che titoli puntano? I neo giocatori di Borsa sono giovani alle prime armi, senza esperienza dei mercati finanziari. La maggior parte non ha più di 30 anni.

Non conoscendo nulla di Borsa e delle azioni quotate come scelgono titoli? Puntando sui brand più conosciuti come Facebook (NASDAQ-FB), Apple, Google, Amazon, Netflix. Titoli che, guarda caso, negli ultimi mesi sono letteralmente volati. Azioni che sono quasi tutte in area massimi storici. Anche se nelle ultime due settimane i prezzi hanno conosciuto un correzione, per altro naturale dopo i rialzi degli ultimi mesi.

C’è da chiedersi perché, se i nuovi investitori prediligono i brand conosciuti, titoli come Coca Cola, o McDonald non abbia subito la stessa sorte. E quindi, è logico domandarsi se questa tendenza si verificherà anche in futuro. Se così fosse, questi 5 titoli sarebbero destinati a salire ancora a lungo.