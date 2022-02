Questi 5 libri cambieranno per sempre la nostra vita ed è il momento di leggerli perché hanno fatto innamorare milioni di persone

Leggere è uno dei più bei regali che possiamo fare a noi stessi. Un buon libro ci fa rilassare, ci permette di scoprire cose nuove e spesso ci fa sorridere. Per questo motivo, la lettura è una cosa davvero seria. In alcuni casi, un’opera letteraria può toccarci così nel profondo da cambiare il modo in cui affrontiamo il Mondo. Oggi parleremo proprio di questo. Quindi, prendiamoci del tempo perché questi 5 libri cambieranno per sempre la nostra vita. Alcuni sono dei best seller assoluti. Altri li conosceremo tra qualche minuto. Ma quasi sicuramente, dopo aver letto questo articolo, la nostra prossima tappa sarà la libreria.

L’uomo in cerca di senso e Come il fiume che scorre

Iniziamo con un libro non molto conosciuto, ma davvero incredibile: L’uomo in cerca di senso di Viktor Frankl. Viktor Frankl è stato uno psichiatra, che ha vissuto la tragedia dei campi di concentramento. Fortunatamente è riuscito a salvarsi e, dopo la prigionia, ha dato alle stampe questo lavoro straordinario. L’uomo in cerca di senso non è solo un resoconto crudo sul nazismo. È un manuale per affrontare le difficoltà della vita e per riflettere a fondo sui concetti di bene e male.

Nella sterminata produzione di Paulo Coelho, c’è un libro che dovremmo immediatamente recuperare ed è Come il fiume che scorre. Facilissimo da leggere, è un lavoro che ripercorre la vita dello scrittore e che ci farà entrare nella mente e nel cuore di Coelho. Una delle menti più lucide e uno dei più grandi esploratori dell’animo umano.

Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta

Leggere significa spesso viaggiare. E se amiamo entrambe le cose, non possiamo perderci Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta. L’autore è Robert M. Pirsig e il libro è il resoconto di un viaggio in moto. Un viaggio ricco di esperienze, che portano Pirsig a riflettere sul ruolo dell’uomo e sul significato più profondo della vita.

Questi 5 libri cambieranno per sempre la nostra vita ed è il momento di leggerli perché hanno fatto innamorare milioni di persone

Un libro che potrebbe davvero sconvolgerci è Lo Straniero di Albert Camus. Il motivo è che potremmo facilmente immedesimarci nelle vicende narrate. Il protagonista è Meursault, un impiegato marocchino che vive la più anonima e ripetitiva delle vite. Un giorno, però, si macchierà di un omicidio. E rimarrà passivo anche durante il processo e nel momento in cui verrà condannato alla pena capitale. Un romanzo scritto nel 1942 e quanto mai attuale.

Chiudiamo con un libro che ci farà ridere tantissimo e, allo stesso tempo, ci metterà di fronte a interrogativi molto seri. Stiamo parlando di A volte ritorno di John Niven. La trama è geniale. Dio torna da una vacanza di alcuni secoli e vede che la Terra è in una situazione disastrosa. Decide, quindi, di mandare il figlio Gesù a sistemare le cose. Non tutto andrà come previsto e Gesù si ritroverà catapultato nella New York di oggi. Il resto è tutto da scoprire e ci farà riflettere sul senso di compassione e moralità della nostra società.

