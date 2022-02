I libri sono stati la grande riscoperta di questo periodo di pandemia. In molti, infatti, oltre alla cucina e il giardinaggio hanno ricominciato a leggere diversi tipi di libri. Dai saggi ai romanzi, infatti, la scelta è vastissima e capace di soddisfare davvero tutti.

Si tratta di un hobby davvero economico rispetto ad altri, i libri non hanno prezzi particolarmente proibitivi.

Esistono delle collane a prezzi più economici di altre e, in ogni caso, per non spendere nulla ci si potrà rivolgere alla biblioteca.

Un luogo magico in cui sarà possibile trovare quasi tutti i libri bramati. Oggi si andranno a vedere quattro libri da leggere almeno una volta nella vita perché sono dei veri capolavori della letteratura.

Questi 4 romanzi famosissimi da leggere assolutamente oltre ad essere best seller sono libri che lasceranno il segno

Il primo romanzo di cui si tratterà è relativamente recente, uscì per la prima volta nel 2015.

“Una vita come tante” è un’opera scritta da Hanya Yanagihara racconta la vita di Jude, dal passato al presente. Ambientato a New York è un libro che rimarrà impresso nella mente del lettore per le tematiche affrontate.

Un vero e proprio capolavoro che parla di amore e amicizia ma non solo. Un libro da leggere tutto d’un fiato, nonostante la mole.

La campana di vetro

La seconda opera è più datata “La campana di vetro” è l’unico romanzo della poetessa americana Sylvia Plath.

Pubblicato nel 1963 narra la storia di una ragazzina Esther in tre fasi distinte della sua vita. Ambientato tra New York e Boston si raccontano i successi, la depressione e la guarigione di Esther.

Un romanzo fortemente autobiografico che ha come filo conduttore il rapporto tra la morte e la rinascita. Il tutto inserito in una società dove la donna ancora non era in grado di ritagliarsi uno spazio nel Mondo. Questo specialmente dal punto di vista professionale dove, allora come oggi, si era obbligate a scegliere tra lavoro e famiglia.

La casa senza ricordi

“La casa senza ricordi” è un’opera dello scrittore italiano Donato Carrisi e uscita nel 2021. Un romanzo che ha avuto molto successo e che in molti stanno leggendo.

La trama narra la storia di un ragazzino scomparso che, una volta ritrovato, decide di chiudersi in un esasperato mutismo. L’unico che riuscirà a smuovere qualcosa nel suo animo sarà l’ipnotista Pietro Gerber. Il bambino inizia a parlare e si spalancherà un vero e proprio vaso di Pandora.

Un romanzo magistrale che terrà incollati alle pagine fino alla fine.

Seni e Uova

Da ultimo tra questi 4 romanzi famosissimi da leggere assolutamente si vola in Giappone con “Seni e Uova”. Si tratta di un romanzo uscito nel 2020 e scritto dall’autrice Mieko Kawakami. Una storia di donne che cercano di trovare la loro strada anche attraverso la chirurgia estetica. Ma questo non è il solo tema trattato all’interno dell’opera.

Un romanzo che vede come protagoniste solamente donne alla ricerca della loro indipendenza e unicità.

Gli uomini hanno poca importanza all’interno delle storie. Sono solamente un contorno, delle ombre al servizio delle protagoniste.