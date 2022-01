Da secoli, per non dire da millenni, il vino è amato da tanti popoli, soprattutto quelli del bacino del mediterraneo. Se il metodo di coltivazione delle viti si è evoluto, lo stesso dicasi della produzione del vino, sia esso bianco o rosso. L’Italia è tra i maggiori produttori ed esportatori di vini nel mondo. Sono apprezzate le bollicine ma anche i vini fermi. Ogni regione italiana vanta tante cantine, anche storiche, in cui passione, tradizione e a volte innovazione portano ottimi risultati.

Questi 3 vini italiani sono stati premiati con i Tre bicchieri e sono tra i migliori della Guida 2022 secondo gli esperti

Come ogni anno si è tenuta nei mesi scorsi un’accurata degustazione di vini provenienti da tutta l’Italia. In finale ne sono arrivati 1.982, mentre i Tre bicchieri sono stati 476. La Guida ai vini d’Italia 2022, del Gambero Rosso, ne annovera tanti contrassegnati con uno, due o tre bicchieri, a seconda del parere degli esperti. Scopriamone alcuni che hanno ottenuto il maggior riconoscimento.

Zero Gaglioppo Rosato

Il primo che andiamo a conoscere è un vino calabro, prodotto dall’azienda Brigante a Cirò, in provincia di Crotone: è lo Zero Gaglioppo Rosato del 2020. Questo vino ha vinto il premio Vino Rosato dell’anno. Il colore è rosa antico, mentre i profumi richiamano frutti di bosco con toni agrumati ma anche sentori di menta e di pepe.

Rosazzo Terre Alte

Il Vino Bianco dell’anno è invece il Rosazzo Terre Alte del 2018, prodotto dall’azienda Ferluga a Brazzano di Cormòns in provincia di Gorizia. Il colore vira dal paglia al verde mentre i profumi ricordano la frutta e piante aromatiche, come la salvia, e alcune spezie.

Infine, il premio Cantina dell’anno

Tra tanti partecipanti il premio Cantina dell’anno è andato alla “Guido Berlucchi” che conquista anche i Tre bicchieri col Franciacorta Nature 61 del 2014. L’azienda è stata la prima ad avere avuto l’intuizione, nei primi anni ’60, di creare uno spumante italiano degno dello champagne francese. Oggi i tre fratelli Berlucchi portano avanti con passione l’attività vinicola ereditata dal padre, presso Cortefranca, vicino Brescia, aprendosi anche all’ecosostenibilità. Il Franciacorta Nature 61 profuma di agrumi, mela, pesca e nocciole, mentre al palato sprigiona un’effervescenza piacevole e dal tono fresco. Tra gli altri premiati ricordiamo il Susummaniello Oltremé di Brindisi, per il miglior rapporto qualità/prezzo; lo Zhabib passito, migliore Vino dolce dell’anno; infine, il premio Bollicine dell’anno appartiene al Cartizze Brut.

