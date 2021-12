La nostra bella Italia vanta tante eccellenze in ogni campo. In particolare, a livello enogastronomico siamo apprezzati e imitati ovunque. Ciò che, però, caratterizza le nostre bontà non è solo l’alimento in sé, ma il luogo dove nasce. Le materie prime per fare i formaggi o i prosciutti, i luoghi di conservazione, sono davvero unici e infondono un sapore particolare ai prodotti italiani. Tra le varie eccellenze sappiamo che primeggia il vino. Fermo o con le bollicine, bianco, rosso, rosato, quello italiano è davvero fra i migliori.

Tra tutti, conosciamo meglio tre spumanti, ottimi come accompagnamento di qualche piatto e tra i più indicati per un brindisi durante le feste (n.d.r. i vini riportati sono stati scelti dalla redattrice secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).

Questi 3 sono tra i migliori spumanti italiani da abbinare ai dolci delle feste e per un brindisi gioioso

Asti spumante. Questo spumante deve soprattutto la fama a Carlo Gancia, fondatore della cantina nella seconda metà del XIX secolo. Il vitigno è quello del Moscato che dà vita al Moscato d’Asti, vino frizzante zuccherino, prodotto da piccole e medie aziende, a basso contenuto alcolico. L’Asti Spumante è prodotto e diffuso ormai su larga scala. L’Asti Spumante DOCG si abbina bene con pasticcini, dessert, pandoro e panettone; infine, l’Asti Spumante Metodo Classico si abbina con i dolci, ma anche con i salumi, dato che aiuta a sgrassare il palato;

dal Piemonte passiamo al Trentino col Trentodoc. Questo spumante Metodo Classico è stato tra i primi ad ottenere le Denominazione di Origine Controllata. Grazie a Giulio Ferrari, agli inizi del XX secolo si è cominciato a produrre questo spumante davvero importante. Per il Disciplinare, il Trentodoc può essere: Brut, Millesimato e Riserva, a seconda dei mesi di permanenza sui lieviti. I vitigni utilizzati possono essere: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot meunier. Si abbina bene con tanti tipi di piatti, dall’aperitivo al dolce;

il Franciacorta ha essenzialmente tre tipologie: Franciacorta, Franciacorta Satèn e Franciacorta Rosé. È prodotto con uve Chardonnay, Pinot nero, Pinot bianco ed Erbamat in percentuali diverse per i tre tipi. Questo vino spumante ha acquisito la DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita, nel 1995. Il territorio delle viti è quello collinare del bresciano fino al lago d’Iseo. Per le sue caratteristiche è un vino a tutto pasto, quindi piatti di pesce o carne ben si abbinano con questo spumante, oltre agli immancabili dolci.

