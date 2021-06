Secondo gli studi, circa il 60% della popolazione europea soffre di pesantezza alle gambe. I sintomi che questa problematica porta con sé sono formicolio o addirittura dolore agli arti inferiori, con una relativa sensazione di gonfiore. Le cause sono legate a problemi di circolazione. Il sangue non circola come dovrebbe, rimanendo nella zona delle gambe a causa della forza di gravità. Il problema aumenta con i climi caldi, quando la permeabilità dei capillari aumenta favorendo il passaggio di liquidi nei tessuti e provocando così il gonfiore. Chi ne soffre non disperi: questi 3 rimedi della nonna alleggeriscono le gambe pesanti e gonfie dal caldo.

Come prevenire le gambe pesanti

Ci sono casi in cui la pesantezza alle gambe è inevitabile. Questo vale per chi ha problemi genetici di circolazione, come la trombosi venosa. Oppure il problema può sussistere in seguito a fatti specifici, come gravidanze o traumi. In altri casi però, il gonfiore è legato al nostro stile di vita. La prima causa è certamente una cattiva alimentazione. Se seguiamo una dieta con molti grassi ma povera di fibre, è più probabile che ci troveremo a combattere con le gambe pesanti. Anche fare lavori che ci costringono a mantenere per ore la stessa posizione, stando sempre seduti o in piedi, può contribuire a far ristagnare il sangue nelle gambe. Correggere queste abitudini può certamente aiutare a prevenire il problema. Per un trattamento rapido, invece, ci rimettiamo ai consigli delle nonne.

Questi 3 rimedi della nonna alleggeriscono le gambe pesanti e gonfie dal caldo

Il primo rimedio della nonna contro le gambe pesanti è quello di “colpirle” con dei getti d’acqua fredda. Il getto deve andare dal basso verso l’alto, in questo modo si favorisce la circolazione. Un altro rimedio che rimette in modo la circolazione è quello di mettere le gambe in verticale. Bisogna stenderle lungo il muro per un paio di minuti, tutti i giorni prima di andare a letto. Ultimo rimedio: dormire in le caviglie su un cuscino. Dormire con i piedi sopra al livello del cuore favorirà il defluire del sangue dagli arti inferiori.

