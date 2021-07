Quasi tutti sono in cerca dell’investimento sicuro per guadagnare un po’ di soldi extra. Ma la risposta che cerchiamo non si trova nel mercato azionario, bensì nel mondo del collezionismo. Il mercato dei collezionisti è strano. Molti sono i cimeli che sembrano del tutto privi di utilità ma che si rivelano dei veri e propri tesori. Tra la lunga lista di oggetti che vedono aumentare costantemente la loro quotazione, ce ne sono alcuni davvero impensabili. Le bottiglie di alcolici, gli animali imbalsamati e i vecchi giocattoli sono tra questi. Questi 3 oggetti apparentemente inutili sono un investimento sicuro perché il loro valore schizzerà alle stelle, stando ai trend del mercato del vintage. Chi li possiede farà bene a non disfarsene, mentre chi li trova a buon prezzo, girando per mercatini, dovrebbe acquistarli senza pensarci troppo.

Sempre più collezionisti sono interessati alle vecchie bottiglie di alcolici. Su tutte, spiccano le bottiglie di whiskey. Esiste persino un indice, il Rare Whisky 101 Apex 1000 index, che misura la rarità e quindi il valore delle bottiglie. Quelli che sembrano valere di più sono i whiskey doppio malto. Ad ogni modo, negli ultimi dieci anni la richiesta di questi antichi tesori è cresciuto del 361%.

Macabra ma redditizia sembra essere la passione per gli animali impagliati. Il mercato della tassidermia è in forte sviluppo, anche perché è una tecnica che va sempre più scomparendo. Chi possiede un animale imbalsamato farà bene a pazientare ancora per un po’ di tempo prima di disfarsene. Anche i vecchi trofei di caccia, come corna di cervo o teschi di animali, stanno notevolmente aumentando di valore.

Infine, i giocattoli. Sarà per la nostalgia dell’infanzia, ma sempre più collezionisti cercano i giochi ormai fuori produzione. Tra questi spiccano i giochi da tavolo e i vecchi pezzi della Lego (se conservati degnamente). Un vero e proprio mercato parallelo è quello delle sorprese trovate negli Happy Meal del McDonald’s. Chi le conserva ancora, potrebbe farci una piccola fortuna.

