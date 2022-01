Tra le patologie in crescente aumento tra la popolazione ritroviamo senza dubbio il diabete mellito di tipo 2. Secondo i dati in Italia vi sono oltre 3,5 milioni di pazienti diabetici, un numero destinato ad aumentare in maniera proporzionale all’aumento dell’età della popolazione. Il diabete si caratterizza per la presenza di quantità eccessiva di glucosio nel sangue. Il diabete di tipo 2 è causato da un difetto nella secrezione di insulina. In particolare da una ridotta sensibilità all’insulina da parte del fegato, nel muscolo e nel tessuto adiposo. Nonché da una ridotta secrezione di insulina da parte del pancreas.

La causa dell’origine del diabete non è ancora conosciuta, tuttavia tanti possono essere i fattori di rischio. Infatti, oltre alla familiarità e all’età, il rischio di sviluppare tale patologia può aumentare in concomitanza con uno stile di vita sedentario, l’obesità, mancanza totale di attività fisica. Ecco perché è fondamentale mantenersi attivi e seguire un regime alimentare corretto. Chi soffre di diabete pertanto deve seguire un’alimentazione variegata, preferendo i cibi non processati e gli alimenti integrali e praticare un po’ di attività fisica. Tuttavia quando, nonostante le accortezze, non si riesce a controllare la glicemia sarà necessario, sotto consiglio del medico, ricorrere a farmaci anti-iperglicemizzanti.

Questi 3 farmaci straordinari che aiutano ad abbassare la glicemia e proteggono contemporaneamente cuore e reni saranno prescrivibili dal medico di famiglia

Il diabetologo può optare per varie scelte terapeutiche per il singolo caso, con farmaci in grado di apportare anche benefici a livello cardiovascolare e renale. Oltre ovviamente a controllare la glicemia. Tuttavia molti pazienti diabetici si fanno seguire esclusivamente dal Medico di Medicina Generale che finora non era autorizzato a prescrivere tre importanti categorie di farmaci.

Ma arrivano grandi notizie per i diabetici. Questi 3 farmaci straordinari che aiutano ad abbassare la glicemia e proteggono contemporaneamente cuore e reni saranno prescrivibili dal medico di famiglia. Da oggi, grazie alla Nota 100 dell’AIFA numerosi medicinali potranno essere prescritti direttamente dal Medico di famiglia, oltre che dagli specialisti del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò, come si legge nel comunicato stampa dell’AIFA consentirà ai medici di famiglia di assumere un ruolo importantissimo nella gestione integrata del diabete. Infatti, finora questi ultimi non erano autorizzati a prescrivere 3 categorie di farmaci, diventati di grande rilievo nella gestione del diabete e delle sue complicanze. Si tratta in particolare di inibitori del SGLT, agonisti recettoriali del GLP1 e inibitori del DPP4.

Grazie alla Nota dell’AIFA i pazienti con diabete di tipo 2 potranno ricevere un trattamento volto a correggere la glicemia e a prevenire le complicanze. Infatti, studi autorevoli hanno dimostrato che alcuni di questi farmaci possono ridurre il rischio cardiovascolare e rallentare la nefropatia. In tal modo chi soffre di questa patologia potrà ricevere le cure migliori senza dover necessariamente sostenere le spese per visite specialistiche.

Approfondimento

