Le vacanze sono tradizionalmente il momento in cui mettiamo nel cassetto tutte le ansie e lo stress accumulato durante l’anno. Quando siamo in ferie ci lasciamo andare e molto spesso senza stare particolarmente attenti al portafoglio. Un atteggiamento comprensibile e umano ma che può aumentare le preoccupazioni quando torniamo alla routine quotidiana. Ma niente paura. Questi 3 facilissimi trucchetti ci faranno risparmiare moltissimo dopo il rientro dalle vacanze. E magari ci permetteranno di iniziare a progettare anche un viaggio fuori programma.

Questi 3 facilissimi trucchetti ci faranno risparmiare moltissimo dopo il rientro dalle vacanze

Il primo trucchetto è quello di anticipare o dilazionare le spese che inevitabilmente dovremo affrontare a settembre. In questo mese ci troveremo di fronte al cambio di stagione, al pagamento delle tasse e dei contributi, a eventuali spese scolastiche. E se si accumulano potrebbero dare un colpo importante ai risparmi.

Meglio muoversi per tempo. Stabiliamo una tabella di marcia dei pagamenti e se possiamo saldiamo in anticipo. Se il nostro armadio ha bisogno di una rinfrescata possiamo anche sfruttare i saldi di fine stagione. Potremmo trovare occasioni e promozioni delle prime collezioni invernali.

Il secondo accorgimento è quello di stabilire un budget mensile. Prendiamo un comune foglio excel e dividiamolo in colonne per settori di spesa. Per ognuno di essi proviamo a stanziare una cifra indicativa a seconda delle nostre risorse. Non ci resta che aggiornarlo continuamente con entrate e uscite. Averle scritte davanti agli occhi ci aiuterà a tagliare il superfluo e a programmare meglio i mesi successivi.

Un procedimento che possiamo anche applicare alla spesa per i generi alimentari.

Risparmiamo su elettrodomestici e intrattenimento

Uno dei migliori metodi per riuscire a mettere qualcosa da parte ogni mese è quello di ridurre i consumi degli elettrodomestici di casa. E magari imparare come usarli al momento giusto.

In primis dovremmo inserire in tutti i punti luce lampadine a risparmio energetico. Costano leggermente di più ma a lungo andare ci permetteranno di risparmiare una cifra notevole.

In secondo luogo proviamo a spegnere i led di televisioni, stereo e decoder. Continuano a pesare sulle bollette anche durante la notte.

Settembre è anche il mese perfetto per la manutenzione di caldaia e impianti di riscaldamento. Controlliamo che tutto sia pronto per l’inverno per evitare guasti, costose riparazioni ed eventuali sprechi di energia.

Molto di quello che spendiamo ogni mese deriva dagli abbonamenti ai servizi di streaming. Cerchiamo di capire cosa sfruttiamo di più e le preferenze della famiglia. Per gli altri abbonamenti possiamo tranquillamente procedere con la disdetta. È meglio investire i nostri soldi per altre cose più necessarie.

Approfondimento

“i 5 luoghi di mare da visitare a settembre spendendo pochissimo”