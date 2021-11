L’Italia è piena di luoghi straordinari. Molti dei suoi borghi sono un’attrattiva per turisti e viaggiatori. Sparsi da Nord a Sud, questi piccoli paesi hanno dimostrato di custodire bellezze di ogni tipo. Dai siti archeologici, alla cultura popolare, ai panorami sublimi fino al cibo della tradizione.

Mentre siamo impegnati a lavorare, non facciamo che pensare al prossimo viaggio. Il weekend è perfetto per prendere una boccata d’aria e rilassarsi. In coppia o con tutta la famiglia, non c’è modo migliore per trascorrere il tempo libero. Con l’inverno alle porte, ci immaginiamo già in una baita di montagna ricoperta di neve. In questo articolo sveliamo le 5 località italiane meno care dove praticare sport invernali e rilassarsi.

Ma se all’alta quota preferiamo il mare, questi 3 borghi sul mare tra i più belli d’Italia sono un sogno perfetto per un weekend autunnale indimenticabile. Dalle Marche alla Calabria fino a alla Toscana, 3 paesaggi molto diversi accomunati dalla poesia del mare d’inverno.

Calabria dalla storia al mito

Nel mito antico greco, Scilla era una splendida ninfa. Rifiutata dall’amato, si trasformò in un mostro a sei teste. Insieme all’altro mostro dello Stretto di Messina, Cariddi, diede filo da torcere all’eroe Ulisse.

Se andiamo oltre il mito, Scilla è una splendida e assolata cittadina. Nasce arroccata nella Costa Viola calabrese, sopra una distesa di mare che guarda verso la Sicilia. Anticamente era un villaggio di pescatori. Oggi è una tra le località di mare più visitate.

Le acqua che la cingono sono azzurre e limpide. Per gli amanti dell’avventura offre mete come il Castello Ruffo di Scilla, la Piana delle Galee dei pescatori e bellissime passeggiate. Poi, mangiare le specialità di mare direttamente dagli scogli non ha prezzo.

La Toscana e il suo mare

In provincia di Grosseto c’è un paese che ogni anno i turisti smaniano per visitare. Si tratta di Castiglion della Pescaia, che in autunno si svuota per accogliere un turismo silenzioso.

Collegata all’arcipelago delle isole toscane, questo luogo offre un centro storico prezioso, una riserva Naturale (Botrona) e un sito archeologico (Vetulonia). Ma il pezzo forte sono le spiagge, dove fare lunghe passeggiate o trekking a cavallo.

La perla dell’Adriatico

Questi 3 borghi sul mare tra i più belli d’Italia sono un sogno perfetto per un weekend autunnale indimenticabile. A dimostrarlo c’è anche Sirolo, chiamato la Perla dell’Adriatico per la sua acqua cristalline e gli accoglienti vicoli fioriti della cittadina medievale.

Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e che fa impazzire gli appassionati di archeologia. Per gli amanti del cibo, invece, ecco la patria della zuppa di pesce e del ciasculo. Assolutamente da non perdere.

