L’estate è il momento dedicato alle vacanze e al relax. Prendersi cura di sé diventa più semplice e spontaneo. Oltre al riposo mentale, anche il corpo ha bisogno di riprendersi. E curare l’alimentazione può essere un ottimo modo per farlo. Dell’abbondanza di alimenti che l’estate offre, ce ne sono alcuni particolarmente adatti a ristabilire l’equilibrio intestinale e l’energia fisica. Inoltre perdendo molti liquidi, è fondamentale riuscire a contrastare il caldo. Per esempio, questi 3 alimenti estivi dietetici velocizzano il metabolismo e proteggono la pelle.

Il primo cibo della salute da non far mancare in estate sono i fagiolini. C’è più di una ragione per portarli in tavola ogni giorno. La prima è che hanno un grande potere antiossidante. Aiutano a contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento grazie alle riserve di vitamina A e C. Grazie alla vitamina K, invece, aiutano a rinforzare le ossa e ad assimilare il calcio. Poi hanno pochissime calorie e sono ricchi di fibre, quindi perfetti per dimagrire o per le diete ipocaloriche. I fagiolini sono un ottimo contorno. Danno colore e sapore alle insalate estive, uniti a pomodorini, tonno, mais, cereali e molto altro.

A far compagnia ai fagiolini come alimento della salute ci sono i peperoni e peperoncini. Spesso accusati di essere poco digeribili, questi ortaggi sono ricchi di vitamina C e betacarotene. Questi due principi sono importantissimi antiossidanti e proteggono la pelle dal sole e dai melanomi. Pochi sanno che i peperoni riducono i sintomi connessi all’ipertensione. Anche in questo caso sono un alimento molto versatile, che può essere sfruttato in varie cotture e ricette. Un modo per renderli digeribili è arrostirli in forno ed eliminare la buccia esterna.

Per finire, spezziamo una lancia a favore della verdura verde. In estate a fare da padroni sono melanzane, pomodori e peperoni. Ma è la verdura verde a ristabilire le quantità di vitamine e minerali perse col la sudorazione. Le verdure a foglia verde sono importanti fonti di calcio, potassio, fosforo e sono rinfrescanti. Da preferire in estate troviamo zucchine, cicoria, rucola, lattuga (anche da fare cotta), foglie di barbabietola e ravanello, coste e bietole. Ecco la ricetta per fare un brodo altamente rinfrescante e remineralizzante da bere tiepido. Tritare finemente le foglie di verdura verde e metterle a bollire per 15 minuti con 2 tazze di acqua e un pizzico di sale. Lasciare raffreddare il brodo e berlo prima di mangiare.

