Se è vero che mangiare sano fa bene alla linea e all’organismo, è altrettanto vero che alcuni alimenti fanno bene anche all’animo. Ad esempio bastano questi due frutti a colazione per fare il pieno di felicità nel cuore. L’alimentazione infatti svolge un ruolo fondamentale sul benessere quotidiano e accompagnata ad un po’ di esercizio fisico, può garantire una vita longeva e serena. Infatti, i fattori di rischio d’insorgenza delle patologie più frequenti, sono determinati proprio dalla cattiva alimentazione e dallo stile di vita. Pertanto le regole fondamentali da seguire, per prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o tumori, sono un regime alimentare sano ed equilibrato e abitudini comportamentali corrette. Infatti non molti sanno che questa comunissima abitudine a colazione può compromettere la salute del cuore.

Mela e banana

Pertanto quest’oggi si propone una ricetta, pratica e veloce, per chi vuole stare in forma e per chi deve tenere a bada colesterolo e glicemia. È un dolce autunnale facile e leggero che fa bene al cuore e alla mente, grazie alle proprietà degli ingredienti, la mela e la banana. Infatti basteranno questi 2 frutti in un unico piatto per ricaricarsi di vitamine e sali minerali. Infatti entrambi questi frutti, infatti, sono ottime fonti di vitamine e sali minerali, come la vitamina C, magnesio, potassio, calcio e fosforo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La mela, inoltre, oltre ad essere ipocalorica è anche ricca di fibre, come la pectina, che aiuta a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Nonché ad equilibrare i livelli di zuccheri e di insulina. Anche la banana è un’ottima fonte di vitamina C e B6, di sali minerali, come il potassio, ed è caratterizzata da un basso indice glicemico. Grazie alle sue proprietà apporta effetti benefici sul sistema cardiovascolare.

Questi 2 frutti in un unico piatto per ricaricarsi di vitamine e sali minerali

Per la preparazione di questo dessert occorreranno:

4 mele;

2 banana;

1 bicchiere d’acqua;

1/2 cucchiaino di cannella;

qualche goccia di vaniglia.

Sbucciare e tagliare a pezzetti le mele e la banana e disporle in una pentola con l’acqua e la cannella. Far cuocere a fuoco basso per una quarantina di minuti, avendo cura di mescolare. Infine aggiungere qualche goccia di vaniglia, a piacere. Se preferiamo una consistenza più vellutata, al termine della cottura mettere il composto nel boccale del minipimer e frullare. A questo punto, servire la nostra composta in una coppetta o in una cialda avvolgente.

Inoltre, questa composta può essere versata su uno yogurt bianco o utilizzata per farcire una fetta di pane tostato o delle appetitose crepes.

Approfondimento

Tanta vitamina C in questo latte digeribile che pochi bevono e che potrebbe aiutare a combattere il diabete