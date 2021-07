Per avere un giardino o un terrazzo bellissimo e unico nel suo genere, le piante sono fondamentali. Infatti, le piante sono in grado di donare luce e vita agli spazi aperti ed offrono anche riparo dagli sguardi indiscreti dei vicini. Tra queste, le piante rampicanti sono l’ideale per dare un tocco di classe al proprio giardino.

Nella scelta di quale pianta scegliere, si consiglia vivamente di considerare quest’esuberante pianta tropicale: la solandra maxima.

Quest’esuberante pianta tropicale che in pochi conoscono è perfetta per decorare il giardino

La solandra maxima è una pianta rampicante di origine tropicale e più precisamente del Sud America molto amata come pianta ornamentale. Infatti, è una sempreverde costituita da steli robusti e foglie lucide di un verde molto vigoroso. Nel periodo della fioritura, tra la primavera e l’estate, la solandra maxima si arricchisce di splendidi fiori gialli ad imbuto, con caratteristiche venature violacee.

Questa pianta sopporta bene le alte temperature e predilige un’esposizione in pieno sole ed in Italia si coltiva prevalentemente al sud. Infatti, gli inverni del nord Italia possono essere un po’ troppo rigidi per la pianta. Per cui in queste regioni si consiglia di coltivare la solandra maxima in vaso così da poterla spostare in un luogo riparato d’inverno.

Consigli e coltura

Quest’esuberante pianta tropicale che in pochi conoscono è perfetta per decorare il giardino o il terrazzo ed è anche semplice da gestire. Infatti, la solandra maxima preferisce i terreni ricchi di sostanze organiche, ma si adatta bene ad ogni terreno. L’importante è che sia esposta al sole e che non si creino ristagni alle radici.

Per quanto riguarda l’irrigazione, non richiede grandi quantità d’acqua. Infatti, di solito è sufficiente l’acqua piovana per farla crescere sana e forte. Si consiglia comunque di annaffiarla una volta alla settimana nei periodi di siccità.

Inoltre, per una bella fioritura si consiglia di concimare la solandra in primavera, un paio di volte al mese. Invece, in autunno si consiglia ci aggiungere al terreno del concime a lento rilascio.

Infine, è fortemente sconsigliato ingerire una qualsiasi parte della pianta in quanto è ricca di alcaloidi e di sostanze allucinogene. Ma anche se non è una pianta da mangiare, sicuramente è una pianta perfetta per decorare il terrazzo ed il giardino.

