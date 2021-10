Balcone e giardino rispecchiano molto la personalità del padrone di casa. Sono dei veri biglietti da visita che anticipano quello che potrà essere l’arredamento dell’abitazione.

Le piante giocano un importante ruolo nell’abbellimento di molte parti della casa. Alcune piante ornamentali, poi, portano molta fortuna e tanto successo anche nella vita quotidiana.

Ma che cosa scegliere per lasciare tutti a bocca aperta? Come rendere incantevoli balcone o giardino con un’unica pianta? Magari anche ricca di fiori?

Anche questa volta si scoprirà qual è la pianta giusta per rendere incantevole qualsiasi angolo della casa.

Quest’esuberante e grande rosa regalerà una fioritura incredibile e maestosa invidiata da tutti

Quando si tratta di abbellire il giardino o la casa, spesso si ricade in scelte sbagliate. Soprattutto se si parla di piante o fiori.

Si rischia spesso di scegliere piante non adatte alla casa e quindi dalla durata limitata.

Proprio per questo è consigliabile acquistare questa magnifica pianta perenne che impreziosirà casa e giardino grazie al suo colore indimenticabile. E non richiederà il minimo sforzo.

Ma, se si parla di rose, si consiglia di scegliere quelle della specie Tea. Infatti, quest’esuberante e grande rosa regalerà una fioritura incredibile e maestosa invidiata da tutti. E sarà perfetta anche se recisa.

Famosissima per rifiorire abbondantemente, regalerà un fascino tutto particolare, anche nei mesi invernali.

Caratterizzata da foglie grandi e di color verde smeraldo, donerà grossi ed importanti fiori profumati.

Inoltre, è una pianta davvero resistente, anche alle malattie più comuni. Ma tra le numerose varietà, quali sono le più affascinanti?

Alcune delle specie migliori

Le rose Tea si riconoscono facilmente perché più grandi e alte delle comuni rose. I colori dei loro petali si tingono delle sfumature più speciali. Tanto che sarà difficile individuare le più belle.

Tra tutte le varietà si potrà scegliere, ad esempio, la rosa Tea “Valentino”. Questa regalerà molta classe ed eleganza grazie al suo colore rosso avvolgente.

Per non parlare della specie “Rock & Roll” che con i suoi magnifici petali passa dal bianco candido al rosso rubino. Regalando anche petali a base bianca ma con delicate striature rosso/rosa.

Infine, ma non meno importante, la rosa Tea “Twilight” dal color viola magenta. Offrirà grosse corolle vellutate che incanteranno al primo sguardo.

Ecco quale rosa scegliere per far sempre bella figura. Che siano coltivate in vaso o in terra renderanno tutto più curato ed esclusivo. Da fare invidia anche ai migliori vivai.