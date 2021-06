Roma, città incantata che regala alle giovani coppie stupendi paesaggi e suggestivi tramonti. Non tutti ne sono a conoscenza, infatti, ma la città eterna nasconde delle esperienze estremamente suggestive che nessun innamorato dovrebbe perdersi.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri Lettori questo lato meno conosciuto della città eterna. Infatti, quest’estate le giovani coppie che vivranno queste indimenticabili esperienze romantiche scopriranno un lato nascosto di Roma. Scopriamo subito a che cosa ci riferiamo.

Quest’estate le giovani coppie che vivranno queste indimenticabili esperienze romantiche scopriranno un lato nascosto di Roma

Passeggiando per le strade di Roma, soprattutto durante le ore serali, non si può non rimanere ammaliati dalla bellezza della città eterna.

I suoi viottoli acciottolati, le antiche rovine romane e l’allegra movida fanno infatti da cornice ad uno degli spettacoli più romantici della Penisola.

Vi sono, però, alcune esperienze da veri innamorati che pochi fanno e che invece meriterebbero più attenzione.

Una tra queste è sicuramente una piccola crociera romantica sul Tevere, in maniera da poter abbracciare Roma con uno sguardo diverso dal solito. Questa esperienza risulta ancora più imperdibile durante il tramonto, quando si potrà osservare il sole calare sulla città eterna sorseggiando godendosi un tranquillo aperitivo.

Nel caso, invece, non si sia amanti dell’acqua, c’è un’alternativa romantica su ruote che permetterà di scoprire Roma da un’altra prospettiva. Parliamo di un giro in carrozza per le vie della città, con cui vivere in maniera romantica e un po’ retrò le vie della capitale.

Gli amanti delle passeggiate e dei paesaggi mozzafiato non dovrebbero perdersi invece una visita a Villa Borghese. Arrivando alla Terrazza del Pincio sarà possibile godersi una visuale spettacolare sulla città, perfetta per fare delle foto da conservare gelosamente.

Infine, risulta imperdibile una visita alla fontana di Trevi, meta turistica celeberrima che nasconde delle particolarità non note a tutti. Sembra, infatti, che bevendo dalla vicina fontanella degli innamorati sia possibile garantirsi l’amore eterno. Non resta che provare per scoprire se è vero!

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore