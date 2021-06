L’estate è arrivata e con essa la voglia di scoprire nuovi luoghi e passare delle vacanze veramente diverse dal solito. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri Lettori un luogo veramente eccezionale in cui poter passare delle giornate indimenticabili.

Infatti, Quest’estate dobbiamo visitare questa isola dalle spiagge lunari che ci regalerà emozioni capaci di rimanere per sempre nel nostro cuore. Scopriamo assieme di quale isola si tratta.

L’isola dalle spiagge lunari capace di rubare il cuore

La Grecia è ricca di isole conosciutissime anche in Italia e capaci di ammaliare tantissimi tra i turisti che le visitano ogni anno. Parliamo in particolare di Mykonos e Santorini, località particolarmente apprezzate per le serate frizzanti, come anche di Creta, paradiso dell’archeologia e delle belle spiagge.

Eppure, non tutti conoscono una piccola perla greca che presenta invece delle particolarità veramente sensazionali. Parliamo di Milo, perla delle Cicladi, famosa per essere stata il luogo di ritrovamento della omonima Venere, conservata ai giorni nostri al Louvre.

Qui sarà possibile perdersi tra i viottoli di antichi paesi di pescatori, fare il bagno in un mare cristallino e scoprire una spiaggia veramente particolare.

Quest’estate dobbiamo visitare questa isola dalle spiagge lunari che ci regalerà emozioni capaci di rimanere per sempre nel nostro cuore

Quindi cosa vedere a Milos, la perla delle Cicladi? Una delle attrazioni maggiori di quest’isola è sicuramente la spiaggia di Sarakiniko, che presenta delle caratteristiche che difficilmente dimenticheremo. Qui sarà infatti possibile trovare un paesaggio lunare, caratterizzato da scogli e rocce candidissime che si perdono in un mare cristallino. Un posto unico che merita sicuramente almeno una visita.

Gli amanti delle atmosfere greche non potranno invece perdersi una passeggiata nei centri abitati di Plaka e Klima. La prima sembra presentare una particolarità che sarà sicuramente apprezzata dagli amanti degli animali. Sembrerebbe, infatti, che sia popolata da tanti mici che scorrazzano per le strade. Invece, nei pressi di Klima, si potrà godere di una bellissima vista sul mare, seduti presso le rovine di un antico anfiteatro romano.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore