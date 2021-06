Prendersi cura della propria casa è un’impresa tutt’altro che semplice. Alcune parti, poi, sono particolarmente ostiche da pulire e lo sporco si ripresenta puntualmente, che lo si voglia o no. Quante volte, per esempio, abbiamo notato delle macchie sui vetri di casa nostra che proprio non volevano saperne di andarsene?

I motivi per cui le finestre, gli specchi ma anche alcune porte si sporcano così facilmente sono tanti. Polvere, smog, agenti atmosferici o semplicemente le ditate che lasciamo impresse sono solo alcune delle cause dello sporco in eccesso sui vetri. E le soluzioni che abbiamo a disposizione in quel momento non sono sempre adeguate.

Se si è stanchi dei soliti detergenti commerciali che invece che pulire il vetro lo macchiano più di prima, sarà di aiuto sapere che esiste una soluzione alternativa. È molto più green e a costo zero. Parliamo di una pianta comune che forse qualche volta avremo utilizzato nelle nostre ricette, ma che non sapevamo avesse questa utilità. Infatti quest’erba ottima in cucina è un sorprendente sgrassatore naturale per i vetri di casa.

È uno squisito ingrediente per preparare deliziosi risotti e frittate, ma anche per buonissimi gnocchi e lasagne. E, non di meno, è un efficacissimo rimedio ecologico anti-macchia. Ecco perché se ne abbiamo l’occasione dovremmo mettere da parte delle foglie di ortica.

Proprio questa pianta amata ai fornelli ma anche fastidiosa da trattare per il suo effetto urticante ci da una grande mano con le pulizie domestiche. Infatti da oggi possiamo dire addio ad aloni e macchie di unto e grasso sui vetri di casa grazie al suo effetto sgrassante.

Come realizzare il detergente ecologico fai da te

Per sfruttare il potere sgrassante dell’ortica sarà sufficiente far bollire in mezzo litro d’acqua 100 gr di quest’erba. Ricordiamoci di indossare i guanti per evitare di pizzicarci le mani con le foglie. Se si vuole si può aggiungere un po’ di menta per profumare. Dopo circa un’ora spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare la soluzione. Filtriamo poi il liquido e lo versiamo in un flacone spray pulito. Ora ci basterà nebulizzarlo e distribuirlo sulle superfici con un panno, come faremmo con un normale detersivo per vetri. Ed ecco che le antiestetiche macchie saranno solo un ricordo lontano.