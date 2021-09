Ci sono sostanze e ingredienti di origine naturale che oltre al loro uso per così dire tradizionale possono avere altri utilizzi. E rivelarsi utili e funzionali a scopi specifici ma che non potremmo mai immaginare. In questa sede parliamo del rosmarino che è un’erba aromatica utilizzatissima in cucina per dare un tocco di sapore a numerose pietanze. Dal punto di vista alimentare ha numerose proprietà e ce lo ricorda (tra gli altri) l’Istituto di Ricerche Humanitas. Contiene calcio, vitamina C, che ha proprietà antiossidanti e aiuta a rafforzare le difese immunitarie. Ancora folati che supportano il corretto funzionamento del sistema nervoso durante la gravidanza ed è ricco di fibre. Tuttavia, a livello nutrizionale l’Istituto Humanitas consiglia di non consumare quantità eccessive di rosmarino perché possono irritare stomaco e intestino. Quindi quest’erba aromatica può rivelarsi utile anche per usi diversi dalla cucina e scopriamo quali sono.

Contrasta l’odore di sudore

Proviene dalle nostre nonne quest’uso che possiamo replicare e testare perché se anche non dovesse funzionare non arreca certamente danno alcuno. Nel passato per eliminare l’odore di sudore dai capi questi venivano immersi in acqua tiepida con alcuni rametti di rosmarino. Successivamente le nonne strofinavano le parti più ostiche con del semplice sapone di Marsiglia. Si tratta di un metodo da provare (unitamente ad un sapone) perché potrebbe rivelarsi risolutivo.

Pare il rosmarino sia un toccasana anche per la pelle. Si narra infatti che la regina di Ungheria all’età di settant’anni si sposò con il Re di Polonia. E, manco a dirlo, la pelle del suo viso era liscia e luminosa da suscitare l’invidia di tutti i commensali. Il segreto pare fosse l’uso di un distillato di rosmarino in grado di mantenere la pelle giovane se usato con costanza.

Pulizia del bagno con il rosmarino

Addirittura, il rosmarino sarebbe utile per la pulizia del bagno. Le nonne suggeriscono di utilizzare questo rimedio. Per la preparazione occorre ricavare una miscela con una manciata di foglie di rosmarino e mezzo litro di acqua bollente. Bisognerà lasciar bollire per 10 minuti, filtrare e utilizzare per la pulizia del bagno.

Scarafaggi in fuga

Il rosmarino con il suo odore pare infastidire e molto gli scarafaggi. Infatti, basta posizionare una pianta vicino a porte o finestre da cui temiamo l’ingresso del brutto animaletto per metterli in fuga. Sono questi, dunque, alcuni utilizzi non convenzionali che ci portano ad affermare che quest’erba aromatica può rivelarsi utile anche per usi diversi dalla cucina e scopriamo quali sono. Ovviamente ci sono anche altri usi legati al rosmarino di cui anche noi di Proiezionidiborsa ci siamo occupati in diversi articoli con suggerimenti utili e interessanti.