Chi vive in condominio e di conseguenza non ha a disposizione un giardino di proprietà deve ingegnarsi per praticare un po’ di giardinaggio.

Questo significa ripiegare su terrazze e balconi e a tal proposito abbiamo suggerito come sfruttare e valorizzare al meglio lo spazio, seppur ridotto.

Non abbiamo inoltre dimenticato di consigliare l’uso di queste app perfette per chi vuole abbellire o arredare gli esterni, magari rivedendone il design.

Fatte queste premesse, si può dire che sui davanzali trovino posto spesso e volentieri le erbe aromatiche, piccole e verdissime, nonché di facile manutenzione.

Tuttavia, pochi sanno che quest’erba aromatica profuma i davanzali ed è ottima anche per fare un pesto davvero saporito.

Si tratta dell’aneto, consigliatissimo da tenere sul davanzale della cucina per averlo a portata di mano quando si tratta di aromatizzare le varie ricette.

Se ben curato, risulta particolarmente rigoglioso e può raggiungere i 50-60 cm di altezza, creando quindi un bell’angolo verde.

Le sue foglie sottili ricordano molto il finocchietto selvatico e, come quest’ultimo, anche l’aneto vanta una sorta di retrogusto di anice e mentolo.

Piantarlo in questo periodo, poi, significa godere della sua fioritura che esplode in estate: le piccole gemme gialle e minute resisteranno sicuramente fino all’autunno.

Quest’erba aromatica profuma i davanzali ed è ottima per fare un pesto saporitissimo ma non si tratta del basilico

Naturalmente, pur non richiedendo cure eccessive, anche questa piantina cresce bene solo a patto che vengano rispettati alcuni piccoli accorgimenti.

Ad esempio, se collocato in esterni, bisogna tener conto che potrebbe soffrire una temperatura superiore ai 25 gradi, pur amando i luoghi caldi e soleggiati.

Importante dunque l’idratazione della pianta, da annaffiare con regolarità e soprattutto quando i rami risultano piuttosto affaticati e flosci.

Per quanto riguarda l’uso in cucina, come anticipavamo, oltre ad insaporire carne o pesce, l’aneto può diventare l’ingrediente principe di un pesto casalingo.

Tutto ciò che occorre si riassume in:

75 g di aneto;

30 g di nocciole;

45 g di Parmigiano;

120 g di olio extravergine d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

1 pizzico di sale.

Si comincia con la pulizia dell’aneto, che prevede di eliminare le radici, mentre andranno utilizzati solo i fiori, ovvero le sommità dei rametti.

Trasferiamoli nel mixer con gli altri ingredienti e frulliamo fino ad ottenere una crema liscia e omogenea, sfruttando eventualmente anche l’acqua di cottura della pasta.

Et voilà, un condimento fresco e originale è pronto per vivacizzare la nostra pasta.

Lettura consigliata

Anziché piantare i soliti salvia e rosmarino potremmo coltivare questa pianta aromatica con foglie colorate dal profumo intenso