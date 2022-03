Quest’elegante e affettuosa razza di cane è nota per la sua intelligenza e per essere ubbidiente e molto facile da addestrare

Quando si adotta un animale è bene sapere che bisognerà prendersi cura di lui per sempre. Ecco perché è giusto, per la nostra felicità e quella dell’animale, riflettere sul nostro stile di vita. Non importa che sia un gatto, un canarino o un cane. Ognuno ha caratteristiche diverse di cui si deve tenere conto.

Per quanto riguarda i cani, sappiamo che negli anni abbiamo selezionato tantissime razze. Ognuna di esse ha indole e talenti diversi, che vanno dall’istinto alla caccia alla propensione verso la difesa e la guardia. Oggi parleremo di un cane molto speciale, apprezzato per la sua forza e la sua propensione verso il lavoro e la difesa del padrone.

Quest’elegante e affettuosa razza di cane, inoltre, ha dimostrato di avere un’intelligenza spiccata che la rende facile da educare. Sebbene poco diffuso, questo cane incanta con la sua splendida vitalità e il suo portamento regale. Ma vediamo insieme perché e quando scegliere un cucciolo di questa razza.

Storia e caratteristiche fisiche

Riconosciuta come razza solo alla fine del 1800, il Pastore belga, insieme al Pastore tedesco è tra le migliori razze da difesa e da guardia. Nel tempo è stato selezionato in ben 4 tipologie diverse o standard. Abbiamo il Groenendael, Malinois, Tervueren e Laekenois.

Sebbene si assomiglino tra loro, tutte le quattro diverse tipologie si distinguono per colore e tipologia di mantello e per dimensioni. Ciò che le accomuna è il fisico asciutto, le proporzioni armoniose, l’eleganza dei movimenti e la forte muscolatura. In alcuni tratti assomiglia a un pastore tedesco, per esempio nel muso allungato, le orecchie appuntite e nel portamento della coda.

Il pelo lungo si trova nel Groenendael e nel Tervueren, il Malinois è invece a pelo corto mentre il Laekenois a pelo duro. I colori variano dal nero pece fino a tutte le sfumature del grigio marrone.

Il carattere del Pastore belga dipende molto dalla sua acuta intelligenza e dall’olfatto ben sviluppato. Per le sua capacità di concentrazione è da sempre impiegato come cane delle forze dell’ordine, come cane da soccorso o accompagnatore per non vedenti. Tuttavia il pastore belga è un cane perfetto anche per la famiglia.

Affettuoso, fedele, di una dolcezza spaventosa con i bambini e attaccato all’umano che diventa la sua guida. È perfetto per chi desidera un compagno di giochi, di avventure, soprattutto all’aria aperta dove ama correre. Essendo un cane da lavoro, ha bisogno di tenersi impegnato sotto il profilo psicologico e fisico. Per questo è davvero semplice addestrarlo.

