Uno degli ingredienti più versatili in cucina, che può letteralmente salvare pranzi e cene senza rinunciare al gusto ed alla leggerezza, è la zucchina.

Con questo ingrediente, infatti, si possono preparare una marea di ricette, dai contorni alla pasta, dagli involtini alle torte salate, e così via.

Anche oggi, in questo articolo, sfrutteremo le zucchine per realizzare una ricetta davvero eccezionale e leggera, da fare in pochi minuti.

Ingredienti per 4 persone

4 zucchine di medie dimensioni;

50 grammi di porro;

100 grammi di mollica di pane;

120 grammi di scamorza affumicata;

100 grammi di formaggio grattugiato;

80 grammi di pomodori secchi;

sale, pepe, timo.

Queste zucchine ripiene sono davvero di un altro pianeta anche senza carne e sono pronte in un attimo

Per preparare le nostre zucchine ripiene, bisogna innanzitutto lavarle e privarle di entrambe le estremità. Una volta fatto ciò, tagliamole a metà per il lato lungo e svuotiamole della polpa interna, senza romperle.

A questo punto, tritiamo grossolanamente la polpa di zucchine e tagliamo a fette sottili il porro.

In una padella versiamo quindi un filo d’olio extravergine d’oliva e facciamo rosolare leggermente uno spicchio d’aglio. Dopo di che versiamo il porro e, quando sarà leggermente imbiondito, aggiungiamo anche le zucchine tritate. Procediamo con la cottura per almeno 10 minuti, aggiungendo il sale, il pepe ed un pizzico di peperoncino, per chi lo desidera. Se dovessero risultare troppo secche, aggiungiamo mezzo mestolo di acqua.

Nel frattempo, iniziamo a tagliare la mollica di pane a cubetti e versiamo il tutto all’interno di un mixer.

Una volta tritata, trasferiamo la mollica in una ciotola e riversiamo nel mixer le zucchine cotte.

Successivamente, mescoliamo i due ingredienti nella ciotola ed accorpiamo anche i pomodori secchi tritati al coltello, il formaggio grattugiato e qualche fogliolina di timo.

Quando avremo ottenuto un composto omogeneo, farciamo con esso le zucchine precedentemente svuotate. Ora non ci resta che posizionare le zucchine su una teglia rivestita con carta forno e cuocere a 200 gradi per circa mezz’ora. A metà cottura, possiamo aggiungere sulla superficie anche qualche fettina di scamorza affumicata, per renderle ancora più appetitose. Chi le ha già assaggiate sa che queste zucchine ripiene sono davvero eccezionali e perfette da servire come contorno.

Per gli amanti della carne, invece, su ProiezionidiBorsa abbiamo anche visto come realizzare della deliziose zucchine ripiene con la salsiccia.