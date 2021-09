Per molti ragazzi italiani e per le loro famiglie questo è un momento decisivo. Nelle prossime settimane dovranno scegliere a quale facoltà e in quale ateneo iscriversi, compiendo un passo importante nella loro vita e per il loro futuro. Tra mille dicerie circa il livello di istruzione e la qualità dell’insegnamento nelle Università italiane, cerchiamo di orientarci con qualche dato statistico. Molti credono che solo le Università private riescano ad assicurare un lavoro dignitoso al termine degli studi, ma non è per forza così. Oggi vediamo una lista di Atenei statali che non faranno rimpiangere la scelta. Queste Università pubbliche garantiscono un futuro come le private senza costare un patrimonio. Sono una scelta consigliata per tutte quelle famiglie che non possono affrontare rette da Paperone ma che non vogliono precludere nulla ai loro figli. Vediamo insieme quali sono.

Alcuni dati veritieri sull’importanza della Laurea

Ne sentiamo di tutti i colori circa l’utilità della laurea. Le dicerie vanno dal “è fondamentale avere un pezzo di carta tra le mani” al “non serve a niente”. L’University Report ci viene in soccorso con alcuni dati veritieri. Secondo le statistiche, in Italia un laureato raggiunge uno stipendio medio che è superiore del 40% rispetto a un non laureato. L’aumento di stipendio tocca quota 118% in caso di Master di II livello.

A dire il vero, c’è da fare anche una distinzione tra Università private e Università pubbliche. Chi si laurea in un Ateneo privato ha un guadagno medio annuo di circa 44.200 euro. Al contrario, i laureati in Atenei pubblici hanno guadagni medi annui di circa 39.300 euro. Un divario, dunque, esiste. Ma scegliendo i giusti Atenei pubblici possiamo comunque garantire un futuro ai nostri figli, senza compiere investimenti che talvolta risultano proibitivi.

Queste Università pubbliche garantiscono un futuro come le private senza costare un patrimonio

A realizzare la classifica delle migliori Università europee per trovare lavoro è la prestigiosa Quacquarelli Symonds. Seguendo la classifica da loro stilata, possiamo trovare le migliori Università pubbliche italiane, che garantiscono un futuro senza rette da decine di migliaia di euro. Tra queste abbiamo, per primo, il Politecnico di Milano (la più costosa tra le pubbliche), al nono posto della classifica generale europea. A seguire troviamo la Sapienza di Roma, l’Alma Mater di Bologna, il Politecnico di Torino e le Università di Padova, Pisa e Trento. Tutte queste Università pubbliche compaiono nella classifica Quacquarelli Symonds e sono da considerare scelte ottime per il futuro dei giovani.

Approfondimento

