Gatti e cani hanno reputazioni molto diverse. Lo stereotipo vuole che i cani siano sempre affettuosi, bisognosi di compagnia e amino sempre farsi coccolare. Mentre i gatti sarebbero più indipendenti, capaci di cavarsela da soli e a volte lunatici. Ma in realtà non tutti i gatti e i cani rispondono a questi stereotipi. Sono molte le razze di cani allevate per essere indipendenti e sicure di sé e molte quelle di gatto che si comportano più come cani. Amano cioè le coccole e vogliono stare sempre con i padroni. Vediamo quindi alcune razze di gatto affettuose, socievoli, che amano i bambini e sono perfette per le famiglie.

I Ragdoll sono docili ed affettuosi

La prima razza che presentiamo si chiama Ragdoll (letteralmente, bambola di pezza). Si tratta di una razza molto recente, sviluppata negli anni ‘60 negli Stati Uniti. Questi felini sono stati selezionati espressamente per la loro socievolezza e amichevolezza. Sono gatti di grandi dimensioni e possono arrivare a pesare anche 9 chili. Il loro pelo è di colore bianco con estremità scure che vanno dal marrone all’arancio, lungo e molto morbido. Gli occhi sono grandi e blu. Ma la caratteristica più importante di questa razza è la sua estrema docilità. Se adottiamo un Ragdoll in una casa con bambini, dovremo supervisionare i piccoli umani per assicurarci che non infastidiscano il gatto, dato che il Ragdoll non reagisce mai in maniera aggressiva.

Queste tre razze di gatto si affezionano come i cani e sono perfette per i bambini senza rinunciare mai alla loro indipendenza

La seconda razza di gatto che conquisterà anche gli amanti dei cani è il Maine Coon. Un altro gatto di grandi dimensioni, spesso descritto come un “gigante gentile” per il suo temperamento dolce e amichevole. Sono molto intelligenti, semplici da educare e persino da addestrare. Il suo folto mantello impermeabile necessita però di cure e attenzioni regolari.

Burmese

Gatto di origine asiatica, lo splendido Burmese è tra le razze più amate in assoluto. Il suo pelo corto e folto non ha bisogno di particolari cure. Il Burmese è un gatto che coniuga indipendenza e grande socievolezza. Ama passare il tempo in famiglia, in mezzo agli umani, è curioso e ama partecipare a ogni attività. Si affeziona moltissimo al proprietario e spesso lo segue in giro, proprio come un cane. Non ama essere lasciato solo per molto tempo, ma ama molto “chiacchierare” partecipando alla conversazione umana con dolci miagolii.

Per questi motivi queste tre razze di gatto affettuose sono perfette per stare con i bambini.

Approfondimento

