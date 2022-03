Prima di costruire palazzi, giardini, strade, autostrade o mega resort, a governare c’era solo la natura. Questa era libera di crescere ovunque volesse. Poi, invece, con l’arrivo dell’uomo le cose sono cambiate, perché è nata la necessità di costruire tutti i benefit, che oggi conosciamo, per favorire la vita dell’essere umano.

Quindi da anni sulla Terra si vive un conflitto silenzioso tra esseri umani e natura, che però ultimamente si sta ribellando alla mano invasiva e spesso irrispettosa dell’uomo. Da una parte allora abbiamo l’uomo che va dritto per la sua strada, dall’altra parte abbiamo la natura che alcune volte si piega e altre volte fa sentire la sua voce.

Le terme naturali

In giro per il Mondo, ma ovviamente anche in Italia, abbiamo una serie di piscine naturali con acqua termale. Queste sono assolutamente naturali, e non sono frutto dell’essere umano. La cosa però interessante è che non appena si scoprono questi luoghi, un tempo incontaminati, diventano la principale attrazione turistica della zona.

Questo significa costruirci attorno grandi resort, alberghi, ristoranti giganti e tanto altro che trasforma quella natura incontaminata in una natura di cemento. Fortunatamente esistono dei luoghi dove la mano dell’uomo è stata fermata in tempo. E altri uomini sono riusciti così a preservare la natura tornando allo status quo.

Queste terme naturali poco conosciute salvate dall’UNESCO sono una vera oasi di pace lontana dalla mano invasiva dell’uomo

Questo è proprio il caso di Pamukkale, che in turco significa “castello di cotone”, che è una mega piscina naturale divisa in terrazze dalle pareti bianche e lucenti che scalano verso valle. Queste piscine si trovano nella Turchia sud-occidentale, precisamente nella provincia di Denizli, vicino ai resti dell’antica città di Hierapolis, distrutta da un terremoto.

Ovviamente davanti a tanta bellezza è arrivata anche la mano dell’uomo, che ha deciso di costruire alberghi e resort intorno alla montagna. La costruzione di questi edifici avvenne nel XX secolo e i lavori hanno causato la distruzione di una parte delle rovine della storica città. L’acqua fu convogliata nelle piscine dei vari hotel della zona e gli scarichi furono invece riversati nelle piscine naturali. Ci fu anche la costruzione di una strada asfaltata, che portava in cima alla montagna.

A salvare l’uomo dalla sua stessa mano è stata l’UNESCO, che ha deciso di distruggere tutti gli alberghi vicini e di far tornare a respirare la natura della zona. Inoltre la strada asfaltata, che era stata costruita, è stata ricoperta da piscine artificiali, molto simili a quelle naturali per non creare un disturbo estetico, dove l’uomo può immergere i piedi. Nelle altre piscine, quelle naturali, è assolutamente vietato e la zona è ben sorvegliata. Queste terme naturali poco conosciute salvate dall’UNESCO sono assolutamente da vedere, ma soprattutto da rispettare.

