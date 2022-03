La primavera è ormai alle porte ed è facile uscire di casa e notare l’arrivo delle prime giornate di sole. Eppure, non è sempre facile riuscire a scoprire delle località in cui salutare la brutta stagione ed accogliere al meglio l’arrivo di quella buona. Proprio per questo motivo oggi presenteremo alcune mete naturalistiche e storiche in cui poter passare delle bellissime e rilassanti giornate all’aperto e non solo. Infatti, queste stupende località sono perfette da visitare in primavera e saranno in grado di stupire praticamente chiunque le visiterà. Scopriamo subito quali sono.

Salutare l’arrivo della bella stagione godendosi le meraviglie del nostro Paese

Dopo questi anni di incertezza passati tra lockdown, chiusure e paura non sembra quasi vero riuscirsi a godere una primavera quasi normale. Proprio per questo motivo moltissimi italiani si stanno preparando ad accogliere marzo e aprile visitando alcune delle più belle perle del nostro Paese. Ad esempio, abbiamo presentato l’interessantissimo borgo fantasma di Roscigno vecchia, località assolutamente silenziosa, perfetta da poter visitare durante una bella giornata di sole. Inoltre, abbiamo presentato Cospaia, luogo dalla storia estremamente interessante e tutta da scoprire. Oggi continueremo su questo filone illustrando quattro bellissime località in cui potersi godere il sole immersi tra storia e natura.

Queste stupende località sono perfette da visitare in primavera e possono regalare delle bellissime giornate serene a coloro che le visitano

Iniziamo da una località in cui storia e mistero si intrecciano per creare un mix affascinante, perfetto per passare una giornata diversa dal solito. Parliamo del Castello di Padernello, stupenda rocca ancora provvista di fossato e ponte levatoio, oltre che di interessanti interni tutti da visitare. Impossibile non godersi una passeggiata nei dintorni come anche non visitarne le sale che, si dice, siano tuttora abitate da uno spettro.

Gli amanti della natura non dovrebbero invece perdersi una visita a Terno d’Isola, località facilmente raggiungibile anche da Milano. Qui si potrà infatti visitare Tulipania, località dove sarà possibile godersi il fiorire dei tulipani, divertendosi tra picnic e degustazioni di vino. Inoltre, i più romantici potranno divertirsi ad affrontare un labirinto formato con questi bellissimi fiori. Infine, i veri appassionati di storia non dovrebbero perdersi una visita a Vulci, dove poter scoprire le antichissime necropoli locali e i resti della civiltà etrusca. Insomma, non resta che preparare le valigie e partire alla volta di una di queste bellissime località tutte da scoprire.

Lettura consigliata

La Pompei del Novecento è tra i borghi più belli dell’Italia ed è la città che cammina per una ragione che nessuno immagina