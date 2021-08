Può succedere che l‘arrivo dell’alta stagione ci colga impreparati, lasciandoci a dover scegliere tra una vacanza fuori budget o il passare l’estate in casa. Purtroppo, moltissimi scelgono la seconda opzione, perdendosi così la possibilità di rilassarsi durante i mesi più caldi dell’anno. Ma non è detta l’ultima parola.

Oggi andremo, infatti, alla scoperta di piccole perle perfette per passare delle giornate serene e non troppo lontane da casa. In poche parole, queste spiagge stupende sono perfette per chi non è riuscito a prenotare le vacanze d’agosto. Scopriamo subito di quali spiagge si tratta.

Le bellissime spiagge estive non troppo lontane da casa

Riuscire a trovare delle località economicamente viabili durante l’alta stagione non è sempre facile. Gli alti prezzi che caratterizzano questo periodo estivo portano infatti moltissime persone a decidere di passare le vacanze in casa.

Eppure esiste un’alternativa non troppo lontana da casa che permette di godersi delle bellissime giornate sdraiati in spiaggia senza spendere un patrimonio.

Il nostro Paese è infatti caratterizzato dalla presenza di bellissimi laghi, facilmente raggiungibili in macchina, in cui è possibile passare delle giornate stupende. Ad esempio, nei pressi di Manerba del Garda si trova un lido bellissimo dove la ghiaia si incontra con un’acqua cristallina. Parliamo della “Spiaggia Romantica”, lido perfetto per passare delle stupende giornate a prendere il sole sotto l’ombrellone.

Al contrario, chi si trova nella Regione Lazio dovrebbe visitare il bellissimo lago di Bolsena e godersi una giornata serena sulle sue tranquille coste.

Chi invece volesse spostarsi un po’ dall’Italia potrebbe visitare due mete imperdibili che si trovano in Austria e in Svizzera.

Nel primo caso parliamo del lago di Achensee, piccola perla dai colori brillanti in cui la temperatura dell’acqua in estate raggiunge i 19°.

Nel secondo caso parliamo, invece, del lido di Ascona, sul versante svizzero del Lago Maggiore. Qui sarà possibile passare delle bellissime giornate praticando sport d’acqua e dedicandosi alla buona cucina in uno dei tanti ristorantini della zona.

