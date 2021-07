Sardegna: paradiso di spiagge dorate, acque cristalline e terre selvagge. Proprio queste caratteristiche rendono l’isola dei nuraghi una meta estiva ambita da tantissimi turisti italiani. Riuscire a trovare le spiagge più belle della Sardegna non è però sempre semplice, soprattutto durante l’alta stagione. Ecco perché oggi andremo a scoprire due piccoli angoli di paradiso dove poter passare delle giornate serene e lontane dallo stress di tutti i giorni. Infatti, queste spiagge paradisiache e premiate sono perfette per rilassarsi durante agosto. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un’isola tutta da scoprire

Nella zona settentrione della Sardegna si nasconde un piccolo paradiso dove la natura regna ancora sovrana e il tempo sembra essersi fermato. Qui si possono ancora trovare delle spiagge veramente incontaminate, capaci di rimanerci nel cuore e regalare delle emozioni indimenticabili. Parliamo ovviamente dell’isolotto di Caprera, lembo di terra famoso per aver ospitato negli ultimi anni della sua vita l’eroe dei due mondi, Garibaldi. Ed è proprio qui che si trovano due spiagge bellissime tutte quante da scoprire.

Queste spiagge paradisiache e premiate sono perfette per rilassarsi durante agosto

L’isola di Caprera nasconde infatti due bellissime spiagge premiate con il prestigioso riconoscimento della bandiera blu. La prima si chiama spiaggia i due mari, ed è caratterizzata dalla presenza di due lidi praticamente opposti. Qui è possibile riposarsi su una sabbia finissima su cui affiora qualche masso e immergersi in acqua cristallina. Il secondo lido premiato con la bandiera blu si chiama invece spiaggia del relitto. Il nome di questo piccolo gioiello deriva dai resti di una imbarcazione che intorno agli anni Cinquanta fu costretta ad arenarsi proprio qui. Per raggiungere questa perla sarà necessario percorrere in macchina una strada sterrata che conduce ad un piccolo parcheggio. Basterà infine percorrere gli ultimi 250 metri a piedi per essere accolti da un mare cristallino e da spiagge veramente indimenticabili.

