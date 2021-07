Estate, stagione di mare, sabbia dorata ma soprattutto, purtroppo, anche di turisti. Soprattutto nei mesi di luglio e agosto è infatti difficile riuscire a trovare un posto in spiaggia che non sia tappezzato da ombrelloni e asciugamani.

Ci siamo talmente tanto abituati a questo stato di cose che abbiamo quasi smesso di cercare dei piccoli angoli di paradiso riparati. Eppure, queste spiagge lontane dal turismo di massa sanno regalare una bellissima estate serena.

Quando il turismo di massa rovina il piacere delle vacanze

Si arriva in spiaggia, si monta l’ombrellone e ci si stende sull’asciugamano, felici di aver finalmente un attimo libero e soprattutto appartato. Ed è così che proprio sul più bello veniamo risvegliati da una pallonata, oppure dalla musica di un turista troppo vicino

Piccole storie che ormai ci uniscono tutti e che ci fanno capire come sia veramente difficile riuscire a rilassarsi in tranquillità. Eppure, basterebbe scoprire una delle piccole perle che affollano la nostra Penisola e che sono sconosciute ai più.

Ad esempio, nel tranquillo Ponente Ligure, è possibile ritrovare un po’ di serenità visitando la Baia dei Saraceni, in prossimità di Varigotti. Qui sarà possibile passare dei momenti appartati, esplorando magari i bellissimi fondali marini della zona.

Queste spiagge lontane dal turismo di massa sanno regalare una bellissima estate serena

Anche chi abita vicino alle grandi città non dovrebbe disperarsi. Infatti, non lontano da Roma è possibile trovare un lembo di costa visitato da pochissime persone. Parliamo della spiaggia della Bufalara, piccolo angolo appartato raggiungibile in poco più di un ora e mezza dall’Urbe. Qui ci si potrà confrontare con il silenzio più assoluto, in mezzo ad una natura immersa tra mare e dune di sabbia.

Infine, nel bellissimo Abruzzo, si può ricercare la tranquillità nella spiaggia di Punta Aderci, facilmente raggiungibile dal comune di Vasto.

