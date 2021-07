Sono ormai in tanti a conoscere il famoso riconoscimento internazionale rilasciato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai lidi dalle acque più incontaminate. Eppure non tutti sanno che a due passi dall’Italia esiste una Nazione che può vantare il secondo numero più alto di bandiere blu in Europa.

Per questo motivo, oggi andremo alla scoperta di alcuni di questi angoli di paradiso in cui poter passare delle vacanze veramente indimenticabili. Infatti, queste spiagge incantevoli sono veramente capaci di rubare il cuore e regalarci un’estate indimenticabile. Iniziamo subito.

Una nazione non lontana dall’Italia bagnata da un mare cristallino

Grecia, paradiso estivo visitato ogni anno da tantissimi turisti provenienti da tutto il Mondo. Sono infatti innumerevoli le persone che si sono innamorate delle sue cittadine candide, dei suoi mari cristallini e della sua atmosfera placida e romantica. Non tutti sanno, però, che questa Nazione ha conseguito il secondo numero più alto di bandiere blu in tutta quanta Europa.

Dal nord al sud della Penisola Ellenica, passando per le tantissime isole, sono infatti ben 545 le spiagge premiate con il prestigioso riconoscimento internazionale. Ed alcune di queste sono in località non molto conosciute, che stupiranno anche i turisti più navigati.

Quindi, quali sono le spiagge che gli amanti delle acque più incontaminate dovrebbero visitare quest’anno? Sicuramente una meta da visitare è la Penisola Calcidica, affacciata sul mare Egeo che si trova nella zona settentrionale della Grecia. Qui sarà possibile trovare ben 96 spiagge premiate, tra cui è da segnalare quella di Kalogria, non distante dal piccolo paese di Nikiti.

Tra le isole elleniche merita sicuramente una menzione Rodi, alla quale sono state assegnate nel 2021 ben 49 bandiere blu. Tra le spiagge da visitare assolutamente è da segnalare quella di Anthony Quinn, lido che prende il nome dall’omonimo attore americano.

Infine, merita una menzione la Regione cretese della Chania, dove sventolano ben 33 bandiere blu. Tra le spiagge da visitare va sicuramente segnalata quella di Marathi, la cui particolare posizione lontana da correnti marine la rende adatta anche ai più piccoli.

