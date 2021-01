Oggi vogliamo presentare un capo che rimane, da oltre 50 anni, sulla cresta dell’onda nell’immenso mare del fashion style. Dunque queste sono le scarpe sempre di moda e non devono assolutamente mancare nel guardaroba.

Pochi sanno che il “signor” anfibio nasce in ambiente militare. Tutto ebbe inizio in tempo di guerra, quando i soldati avevano bisogno di scarpe resistenti e protettive. Si crearono quindi i classici anfibi militari, neri e a dieci buchi, con suola chiodata alta e cucitura sulla punta. Con il tempo, questa calzatura, ha conquistato sempre più spazio, passando dalla moda underground e di nicchia, alle passerelle ed alle boutique più in voga.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Da quel momento tutti gli stilisti, in modi diversi, ogni anno ripropongono queste calzature nelle loro collezioni.

I modelli

Si parte dai più classici, quelli neri con i lacci della medesima tonalità. Sono le scarpe passepartout. Adatte ai giovani ed a quelli che lo sono un po’ meno. Sono perfetti per l’abbigliamento casual di tutti i giorni, con pantaloni comodi o con qualsiasi modello di jeans. Si abbinano perfettamente anche alle gonne, sia lunghe che corte. Diciamo il classico più intramontabile.

Per un tocco decisamente più spinto verso l’eleganza troviamo quelli alti che avvolgono anche buona parte dei polpacci, spesso con il tacco pronunciato. Questi rappresentano quel dettaglio in più che vela di fascino e mistero, rimanendo in equilibrio fra lo stile sportivo e raffinato.

Infine ci sono le idee più colorate e sbarazzine, utilizzate dai mille brand per caratterizzare queste calzature sempre verdi. Si trovano dunque in commercio anfibi delle più svariate tonalità, bianchi, neri o rossi, proprio come vuole la moda invernale, o declinati rosa antico. Ve ne sono ornati dai più svariati e fantasiosi accessori. In linea di massima le borchie e le fibbie vanno incontro ai più rock, mentre i lacci classici o le zip si sposano meglio con i gusti più semplici. Gli anfibi stanno conquistando anche il mercato maschile, imponendosi con maggiore determinazione in questi ultimi anni.

Perciò queste sono le scarpe sempre di moda e non devono assolutamente mancare nel guardaroba.