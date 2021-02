I problemi di deglutizione sono comuni per tante persone. Molto frequentemente questa difficoltà si manifesta quando si cerca di ingoiare una pillola. In questo caso, spesso basta allenarsi un po’, e bere un po’ d’acqua per aiutare la deglutizione. Ma ci sono situazioni in cui si fatica senza apparente motivo, ed ora vedremo perché. Queste sono le ragioni per cui a volte abbiamo difficoltà a deglutire.

La deglutizione atipica

Una possibile causa può avere origine nelle prime fasi della nostra vita. Succede soprattutto a coloro che da piccoli hanno avuto cattive abitudini protratte nel tempo, come succhiare il pollice o il ciuccio per molto tempo. O ancora, che hanno mangiato poco cibo solido nei primi anni della propria vita. Questo a volte crea uno sviluppo sbagliato del meccanismo di deglutizione, che consiste nel muovere in modo sbagliato i muscoli della gola e la lingua.

La deglutizione deviata

La deglutizione deviata invece si sviluppa nei bambini più grandi, di circa sette anni. Anch’essa è dovuta ad errori dei muscoli usati per mandare giù il cibo. In questo periodo, il bambino dovrebbe imparare a deglutire correttamente, come gli adulti, ma può darsi che questo non succeda. In tal caso, si rischiano problemi anche ai denti: spesso infatti questa deglutizione deviata porta a spingere la lingua verso i denti. Ciò quindi spinge in avanti la dentatura, e se la cosa continua per lungo tempo è necessario rimediare mettendo un apparecchio al bambino, per raddrizzarla di nuovo.

Le modalità di intervento

Entrambi i problemi vanno analizzati accuratamente dai medici competenti. Il dentista potrà segnalare se la dentatura del bambino è stata spostata dalla deglutizione, ed in tal caso, proporrà delle soluzioni.

In generale, entrambi i problemi devono essere corretti da un logopedista. Esso aiuterà il bambino a fare degli esercizi, che lo porteranno pian piano ad abituarsi ad una deglutizione corretta.

Queste sono le ragioni per cui a volte abbiamo difficoltà a deglutire. Bisogna cercare di correggerle il prima possibile, altrimenti si rischiano danni alla dentatura e pericolose difficoltà di deglutizione in età adulta.