Per stare veramente bene l’alimentazione deve essere un elemento fondamentale della quotidianità di ognuno. Nutrimento significa dare al corpo ciò di cui ha bisogno e che non provoca reazioni negative che generano disturbi.

Per questa ragione è bene sapere cosa si sta mangiando e la quantità necessaria al fabbisogno giornaliero e settimanale. Infatti ci sono alcuni cibi di cui è bene non abusare e bilanciare con altri.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

È noto che i cibi si distinguano in “basici” e “acidi”: un corretto equilibrio di cibi che corrispondono a questo binomio fa sì che il corpo abbia energia e non si ammali. Ecco perché è necessario variare le proprie abitudini alimentari, preferendo un’alimentazione che consumi pochi alimenti animali (acidi).

Questo non significa che essi debbano essere eliminati dalla dieta: queste sono le quantità di carne e pesce da consumare settimanalmente per stare veramente bene.

La carne

La carne si distingue in rossa e bianca. Il dibattito di studiosi e nutrizionisti interessa soprattutto il consumo di carne rossa. Dopo numerosi studi sull’argomento (studio dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) si arriva ad affermare che si dovrebbe ridurre il consumo di carne rossa a una o due volte al mese.

Per la precisione, una volta a settimana carne rossa in piccole dosi (500g), 50g alla settimana per gli insaccati. Questi ultimi sembra facciano ancor più male all’organismo per l presenza di sale e nitriti (conservanti).

Un grande consumo di carne rossa e derivati ha evidenziato un aumento della mortalità. Però non ci si deve spaventare perché si è sempre in tempo per un cambio di rotta in vista del miglioramento della propria alimentazione.

Il pesce

Per quanto riguarda il pesce, esso è un alimento ricco di proteine, vitamine e minerali e i fondamentali Omega3: questi ultimi sono i grassi buoni che riducono i trigliceridi, la pressione del sangue e quindi la probabilità che sopravvengano ictus e malattie cardiovascolari.

La fondazione Veronesi raccomanda di consumare pesce almeno due volte alla settimana (200gr). Ma bisogna comunque fare attenzione, perché il pesce è legato al fattore dell’inquinamento da metalli pesanti e mercurio (presenti maggiormente nei pesci di grossa taglia). È bene, pertanto, preferire pesci piccoli e pesce azzurro.

Queste sono le quantità di carne e pesce da consumare settimanalmente per stare veramente bene. Comunque l’ascolto del proprio corpo e dei segnali di allarme che manda è molto importante per capire cosa lo fa stare bene o male. Non è necessario eliminare completamente alcuni cibi dalla propria dieta, ma fare attenzione a cosa e quanto si consuma.